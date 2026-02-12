奇美實業宣布加入Sony「全球首創」可再生材料供應鏈

奇美實業今天宣布，加入由日本Sony主導的「全球首創」的可再生材料供應鏈，攜手為 Sony高性能影音產品導入可再生塑膠。此一跨國合作橫跨五個國家與地區、集結14家企業，為Sony與Mitsubishi Corporation（三菱商事）共同推動「以可再生材料開創新境」專案，要建立一套可驗證且可追溯供應鏈模式，協助產業逐步降低對化石基塑料依賴。

奇美實業表示，在影音產品的製造領域中，此計畫被視為「全球首創」，是因為它將從原料到成品的整個供應鏈完整呈現，並以量產規模將原料轉換為生質基材料，三菱克服之前全球業者都沒有辦法克服的相關瓶頸。

作為全球先進材料領域的重要供應商，奇美在此合作架構中扮演關鍵角色，提供經認證質量平衡（mass balance）方法生產的可再生聚碳酸酯（PC）材料。

該材料採用由生質廢棄物轉化成的高品質原料，在兼顧降低碳排放潛力時，仍能維持優異的光學透明度、機械強度與阻燃性能，滿足高階電子產品對材料性能的嚴格要求。

奇美實業指出，所提供的可再生 PC，憑藉與傳統聚碳酸酯 (PC) 一致的材料穩定性與加工表現，為Sony在未來產品線中逐步導入可再生材料，且不影響產品品質與性能的前提下，建立穩定且可靠的基礎。

除材料開發，奇美實業宣示透過長期整合性布局，進一步鞏固作為解決方案供應商的定位。公司持續投入ESG相關行動，推進全面的減碳進程，並透過國際認可永續與碳相關認證，強化產品生命週期透明度，深化與全球夥伴合作，加速循環經濟的具體實踐。

奇美表示，此次參與Sony主導的可再生塑膠供應鏈，展現奇美實業在高性能材料領域的深厚技術實力、長期致力兼顧製造品質與推動環境永續的企業承諾。結合材料技術與具體可衡量的環境效益，期望推動產業更全面的轉型，並攜手更多夥伴，共同建立具韌性與前瞻性的材料生態系。