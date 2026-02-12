奇美加入 Sony 主導的全球可再生塑膠供應鏈 提供可再生聚碳酸酯材料

奇美實業今（12）日宣布加入由 Sony Corporation（Sony）主導的全球首創可再生材料供應鏈，攜手為 Sony 高性能影音產品導入可再生塑膠。此一跨國合作橫跨五個國家與地區、集結14家企業，為 Sony 與 Mitsubishi Corporation 共同推動之「以可再生材料開創新境 Creating NEW from reNEWable materials」專案，建立一套可驗證且可追溯的供應鏈模式，協助產業逐步降低對化石基塑料的依賴。

作為全球先進材料領域的重要供應商，奇美實業在此合作架構中扮演關鍵角色，提供經認證之質量平衡（mass balance）方法生產的可再生聚碳酸酯（PC）材料。該材料採用由生質廢棄物轉化成的高品質原料，在兼顧未來降低碳排放潛力的同時，仍能維持優異的光學透明度、機械強度與阻燃性能，滿足高階電子產品對材料性能的嚴格要求。

奇美實業所提供的可再生 PC，憑藉與傳統聚碳酸酯 (PC) 一致的材料穩定性與加工表現，為 Sony 在未來產品線中逐步導入可再生材料，且不影響產品品質與性能的前提下，建立穩定且可靠的基礎。

除材料開發之外，奇美實業透過長期整合性的布局，進一步鞏固其作為解決方案供應商的定位。公司持續投入 ESG 相關行動，推進全面的減碳進程，並透過國際認可的永續與碳相關認證，強化產品生命週期的透明度，同時深化與全球夥伴的合作，共同加速循環經濟的具體實踐。

此次參與 Sony 主導的可再生塑膠供應鏈，展現奇美實業在高性能材料領域的深厚技術實力，以及長期致力於兼顧製造品質與推動環境永續的企業承諾。結合材料技術與具體可衡量的環境效益，奇美實業期望推動產業更全面的轉型，並攜手更多夥伴，共同建立具韌性與前瞻性的材料生態系。