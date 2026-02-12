高雄三大都心公園宅身價看漲 建商與高資產客競逐「綠色資產」

高雄市近年轉型有成，不僅致力於半導體產業廊帶，更積極推動淨零碳排城市的永續目標。在寸土寸金的都會環境中，綠地資源更顯珍貴，也讓果嶺自然公園、中央公園、衛武營都會公園等三大指標綠地周邊話題不斷，吸引開發商與置產族群目光。

據統計，全台六都已闢建公園綠地占比中，高雄市以6.43%穩居全台之冠，緊隨其後的是台中市的4.09%，而台北與桃園分別約為3.08%與2.18%，台南市與新北市則僅約1.71%及0.54%。在全國平均值2.18%的對照下，高雄大幅超越各直轄市的綠地規模。

目前高雄市中心最受矚目的焦點莫過於由高雄高爾夫球場轉型而成的「果嶺自然公園」，總面積達70公頃，與相鄰的澄清湖、雙湖公園交織串聯，形成總面積超過470公頃的綠帶走廊，比高雄中央公園大40倍，甚至超越美國紐約中央公園，被譽為「高雄都市之肺」。該園區於去年10月正式啟用後，吸引全台民眾爭相朝聖，短短三天連假便累計湧入7.5萬人次，平均每日入園人數突破2萬人次，展現出超高人氣。

寶象建設總經理凃耀斌分析，果嶺自然公園所處的澄清湖區域，因擁有壯闊綠意與稀有的湖景資源，其地位自古以來便難以撼動，過去更曾被選為蔣公行館所在地，長期以來一直是非富即貴族群定居的首選聚落。隨著果嶺自然公園的對外開放，原本封閉的綠色地景轉化為公共資產，加上未來的健康休閒園區都更案，以及關鍵的捷運建設陸續到位，各項利多條件的不斷堆疊，預示著該區域將成為高雄最受期待的下一個新星。

在推案方面，果嶺自然公園周邊已成為質感建商競逐的戰場，指標建案如寶象建設球場路成屋案「寶象住圓山」，逾千坪的基地建蔽率僅約23.6%，將絕大部分的土地留給自然景觀，創造出低密度、高隱私的居住環境，產品規劃中大坪數、3至4房格局，高樓層配置雙平面車位。地理位置上坐擁澄清湖與果嶺自然公園的雙重綠海視野，吸引不少科技人、自營商等族群詢問。

浤圃建設於昌華街推出的「圓山匯星」，規劃22至34坪的2至3房產品，目前開價落在每坪39至43萬元之間。

此外，占地47公頃的衛武營都會公園，不僅是民眾日常休憩與運動的重要空間，更是自然生態與文化藝術交融的城市場域，目前周邊推案「京城舞極」景觀大樓案，採3~4房規劃，實價登錄最高每坪44.65萬元。

位於新興區的中央公園同樣為多家建商看好的區域，公園面積約12.7公頃，包括永信（3705）、富立、城揚、興富發（2542）皆插旗布局，更因缺乏開發素地，土地頻頻創下高價紀錄。當中，興富發集團於中山一路推出的「中山鉑悦」坪數設定21至41坪，主打日系精裝修，實價登錄已揭露489筆，最高價站上6字頭。