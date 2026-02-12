刮刮樂哪個縣市刮中百萬元機率最高？第一名是它 房價3字頭

春節期間刮刮樂熱潮席捲全台，幾乎成了國人必買的「年節儀式感」，不僅是為了中獎，更象徵討個好彩頭、迎新納福，增添過年氣氛與團圓歡樂感。

永慶房產集團根據台灣彩券公司銷售統計，統計2024年刮刮樂春節前後中百萬元以上獎項的縣市，發現新竹市中獎率居冠，平均不到12,000人就能出一位百萬得主，高雄市、台北市雖然居住人口很多，但刮中百萬獎項的中獎率也很高，分居全台的亞、季軍。

根據台灣彩券公司統計，新竹市於2024年刮刮樂春節期間，共有39人刮中百萬元以上獎項，新竹縣也有35人，顯示新竹地區在該年春節檔期多次開出高額獎項，因此也吸引不少人潮前往試手氣。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，近年來新竹地區屢刮出百萬元以上大獎，成為全台矚目中獎熱區。新竹縣市近年來也受惠於園區效應，帶動大量就業人口移入，長期自住需求穩定，為當地房市交易提供強勁支撐。

新竹市近一年成屋每坪均價36.1萬元、新竹縣32.8萬元，價格相對雙北市親民，在話題熱度、產業發展與親民房價的三重利多加持下，新竹縣市也成為自住、置產族群，常會優先考慮的購屋區域。

高雄市於2024年刮刮樂春節期間，共有196人刮中百萬元以上獎項，即使人口數高達271.8萬人，中獎率仍名列前茅。

陳金萍分析，高雄市近年來隨著台積電設廠、半導體產業鏈進駐，以及捷運、輕軌與重大建設陸續到位，就業機會與人口移入持續增溫，房市需求也因此被推升。高雄市於春節期間，也常因刮中大獎機率高，吸引大量民眾前往試手氣，帶旺當地的熱門商圈。

至於台北市也以平均15,149人就有一位百萬得主，刮中大獎比例居全台第三。

陳金萍說明，中獎熱區往往與人流密集、交通便利、機能完善等條件高度重疊，而台北市也完全符合這些條件，具備生活機能完善、商業活動熱絡等優勢。