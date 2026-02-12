北市熱門「房王」大公開 最貴新成屋、中古屋、租金都在這條路上

北市地政局根據去年北市實價登錄案例，公布不動產買賣及租賃交易量前40名的熱門路段，其中新成屋、中古屋，房價，以及出租屋租金，分別位於忠孝東路三段、忠孝東路五段和忠孝東路四段，堪稱「房王」路段；而忠孝東路三段新成屋，單價高達每坪187萬元。

北市地政局在春節推出「2025台北市熱門路段房價&租金索驥」大富翁桌遊，依照前一年度實價登錄案例，以台北找房SOP的概念，將買租交易流程、應注意事項等相關資訊串聯於遊戲圖版的4個ICON，同時納入地政局近一年房市交易新資訊。

例如，台北地政找房加全新功能「大專院校租金地圖」等，在新春團圓玩桌遊時，還可輕鬆攻略北市熱門路段房價、租金行情及不動產交易大小事。

地政局針對2025年實價登錄的買賣案例，以屋齡5年為界，分別統計新成屋及中古屋交易量前40名的熱門路段，並以平均交易單價排序。除計算各路段交易量及單價，同時呈現與2024年相較之變動幅度及排名升降，讓市民朋友可輕鬆讀懂北市熱門交易路段近1年量價變化。

其中，新成屋熱門交易路段單價前3名依序為忠孝東路三段（187萬元/坪）、敦化南路一段（179萬元/坪）及復興南路二段（176萬元/坪），另外前10名有7條路段位於大安區（詳圖2）。

中古屋熱門交易路段單價前3名依序為忠孝東路五段（111萬元/坪）、忠孝東路四段（110萬元/坪）及仁愛路四段（106萬元/坪），前10名有7條路段位於信義區；其中忠孝東路五段除連續11年位居前10名，2025年更蟬聯中古屋單價冠軍路段。

新成屋單價相對較親民的路段，依序為清江路（51萬元/坪）、奇岩路（52萬元/坪）、稻香路（63萬元/坪）。中古屋則依序為溫泉路（47萬元/坪）、興隆路三段（53萬元/坪）及萬大路（60萬元/坪）。分析這些路段共同條件，多數距離市中心較遠，但生活機能或環境尚佳，故仍受購屋者青睞。