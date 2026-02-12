馬到成功迎新春 台北市春節醫療資訊都在這

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

春節連假即將到來，今年春節假期由2月14日至2月22日共計9天，為確保民眾在農曆春節期間的健康與安全，台北市政府衛生局提醒市民，務必注意健康狀況，並妥善進行就醫規劃，更提醒各位市民春節期間注意飲食與作息，若有任何健康問題或不適，請及早就醫，保障自己與家人的健康。

若市民於年假期間有就醫需求，為使市民能夠及時獲得專業醫療協助，北市各醫院將於春節期間設有急診服務，並調整部分科別的服務時間。在醫院一般門診部分，各醫院均有調整開設診次，多數醫院於2月15日（星期日，小年夜）至2月19日（星期四，年初三）停止門診服務或僅提供部分門診；在醫院急診部分，有21家醫院（含臺北市立聯合醫院7個院區）24小時開設。

北市立聯合醫院辦理全民健康保險週日及國定假日輕急症中心（UCC），由信義門診部、昆明院區及林森院區開設，開設時間為2月14日至15日（小年夜）、2月17日（年初一）至20日（年初四）、2月22日（年初六）上午8時至晚間24時。

至於緊急醫療部分，臺北市政府衛生局緊急及災難應變指揮中心（EMOC）仍堅守崗位，持續24小時提供轉診資訊及災情監控，並監督臺北市內急救責任醫院確實掌握空床數，春節期間臺北市各急救責任醫院查詢及外縣市相互支援調度。

台北市政府衛生局表示，115年農曆春節假期臺北市各類醫療服務詳細資訊，可至臺北市政府衛生局網站的臺北市春節醫療專區或撥打臺北市民當家熱線1999查詢。另可利用衛生福利部中央健康保險署「全民健保行動快易通（健康存摺）」APP、免付費服務專線(0800-030-598)或至該署網站查詢。

