北市最親民路段「抵加」 新成屋一坪51萬元

台北市政府地政局依照前一年度實價登錄案例，整理出不動產買賣前40名的熱門路段，5年內新成屋熱門交易路段單價前3名依序為忠孝東路三段（187萬元/坪）、敦化南路一段（179萬元/坪）及復興南路二段（176萬元/坪）。前10名有7條路段位於大安區。

中古屋熱門交易路段單價前3名依序為忠孝東路五段（111萬元/坪）、忠孝東路四段（110萬元/坪）及仁愛路四段（106萬元/坪），前10名有7條路段位於信義區。

其中忠孝東路五段除連續11年位居前10名，2025年更蟬聯中古屋單價冠軍路段。

新成屋單價相對較親民的路段，依序為清江路（51萬元/坪）、奇岩路（52萬元/坪）、稻香路（63萬元/坪），都在北投區。

中古屋則依序為北投區溫泉路（47萬元/坪）、文山區興隆路三段（53萬元/坪）及萬華區萬大路（60萬元/坪）。分析上述路段共同條件，多數距離市中心較遠，但生活機能或環境尚佳，仍受購屋者青睞。

另外在出租屋房部分，出租屋熱門交易路段月租金單價前3名依序為忠孝東路四段（2,390元/坪）、市民大道一段（2,199元/坪）及農安街（2,118元/坪），其中前10名有6條路段位於中山區。