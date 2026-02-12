「強強聯手」成主流 北台十大代銷去年接案5,800億

住展雜誌統計排行北台灣2025年十大代銷，依接案量統計依序為海悅、新聯陽、甲山林、創意家、新高創、璞園、信義、新理想、甲桂林、傳真，接案量230億至1,487億元，總接案量來到5,804億元，相比2024年減11％。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，2025年景氣不佳，中小區域型代銷業者接案謹慎，但對比2025全年推案量年減幅超過三成，十大代銷拿下的整體案量只比少了一成，顯然承接了大部分的推案，維持一定水準。

當中創意家、新高創、璞園、傳真案量還比前年為佳，銷售個案不乏逆勢表現，勇於進場的品牌建商與知名代銷強強聯手，展現強者恆強態勢。

2025年十大代銷之首依舊為海悅，總接案量1487億元，比前年少了兩百多億元，但個案數增加了三成多，應接手不少中小型新案，指標大案則為一、兩百億元案量的新北市永和區大陳都更案「漢皇River Sky」與板橋區府中地帶的「新潤世界城」。

居二、三名的新聯陽、甲山林，與前年名次相同，新聯陽接案量來到1,165億元，除承接總銷400億元台北市文山區指標系列大案「元利四季莊園二部曲」，另外手握一百多億元案量的新北市新店區「華固譽誠」、板橋區「遠揚之森A+」，與桃園市大有地區「安曼莊園」。

甲山林在去年承作住宅案量為717億元，多有自建自售案，且為破百億元量體，在代銷與建商的十大排行上雙贏，又接下湯泉在新北市新店區十四張一帶的總銷一百多億元大案「寶鈺」，與達欣來到80億元的台北市中山區市中心案「達欣文和苑」，知名建商的指定配合，推升接案績效。

第四至第六名的創意家、新高創、璞園分別都有百億元大案來維持穩定聲量，創意家接下台北市南港區「SKY PARK」，新高創則有新北市下新莊區域的「馥華之道-鳳庭」與泰山區塭仔圳重劃區的「百達莊園」。

璞園除了有台北市松山區自家建設與西華飯店合作的改建案，亦承接桃園市龜山區總銷約80億元的指標案「長虹擎山」，過去銷售戰績讓建商信賴有加。

第七名的信義代銷總計接下約330.2億元案量，指標案是台北市北投區的「千琚美」、中山區「澤暘松江」、士林區「漢皇韶光」，各為三、四十億元案量。