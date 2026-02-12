春節生產不停歇 園管局便民服務不打烊

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
因應園區廠商春節期間生產及營運需求，為確保廠商運作順利，經濟部產業園區管理局今(12)日說明，針對科技產業園區及產業園區秉持服務不打烊的精神，仍持續提供「貨品輸出入簽證」、「垃圾清運」、「保警及保全」等三大項便民服務，以維護友善營運環境，並協助爭取國際商機不間斷，讓所有園區廠商安心過好年。

園管局表示，因應科技產業貨品輸出入不得中斷之需求，將依園區廠商需求，安排專人加班辦理「貨品輸出入許可證」審查。廠商可事先提出申請，園管局將協調海關配合辦理通關作業，確保貨物進出口全年暢通，以協助廠商掌握營運時效。

為維持園區清潔與營運品質，園管局於楠梓、前鎮、臨廣、潭子科技產業園區及高雄軟體園區等設有清潔隊的園區，春節期間仍持續提供垃圾清運服務。其中，楠梓科技產業園區及高雄軟體園區於2月16日（除夕）及2月19日（初三）；前鎮及臨廣科技產業園區於2月16日（除夕）、2月20日（初四）及2月21日（初五）；另潭子科技產業園區於2月16日（除夕）及2月20日（初四）等日提供服務，各園區清運作業均自當日上午8時起依既定路線完成收運，確保園區環境整潔有序。

此外，春節期間園管局持續強化園區保警及保全，各產業園區服務中心維持輪值，園管局亦有專人全天候排班待命，以因應各突發狀況，隨時提供即時支援。園管局提醒，如廠商或民眾於園區內發現任何危險或可疑情況，可隨時撥打各園區服務中心電話，或聯絡園管局緊急應變人員，電話：(07)361-2054，即可獲得迅速有效的處理。園管局所有值班人員，將全力營造園區安心投資環境，並祝福所有區內廠商到成功、馬上獲利、馬馳千里創佳績。

