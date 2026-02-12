馬年最強預測 李同榮：台北天龍國將漸消失、房市迎三強鼎立新時代

過去數十年，台灣房市長期以「台北天龍國」為唯一核心，不過，房市趨勢專家李同榮表示，隨著台灣經濟發展軸心逐漸南移，未來台北天龍國將逐漸消失，台灣房市將迎接「桃園、台中、高雄」三足鼎立新時代與新變局。

李同榮12日提出馬年「台灣房市軸心南移趨勢」白皮書，他表示，台灣房市結構由天龍國獨大轉為三足鼎立，不是短期循環，而是一場「產業驅動、人口跟進、房市重組」的長波段重大變革。

李同榮表示，台北房市優勢逐漸消失，主因有三，一、台北土地與開發空間逐漸飽和，供給長期受到限制。二、房價與生活成本過高，非中產階級宜居城市。

第三，台北產業成長動能已不再獨佔鰲頭：許多金融、總部與行政機能雖然仍在台北，但真正帶動人口與所得成長的科技製造與研發動能，已逐步向南移動，房價、成交量、資金流向與市場起伏，已非昔日全以台北為定錨。

李同榮表示，很明顯的，台北房市已進入高原期，雖然保值性仍在，但爆發力與成長性明顯不如以往。

反觀桃園、台中、高雄，桃園是享受人口淨流入最大紅利的都會，台中與高雄受則惠於國土計劃、高科技廊帶延伸與陸海空交通建設優勢，正分別形成中台灣與南台灣經濟發展的核心。

也因此，「北桃園、中台中、南高雄」形成房市三強鼎立時代已經指日可待。

李同榮表示，房市從來不是單獨存在的市場，而是連結上中下游的產業，也是就業與人口的具體映射，深入探討近十年台灣科技產業發展，出現了三個非常明確趨勢：

首先，先進製程、封裝、材料、設備與供應鏈，不再只集中於新竹與台北周邊，逐漸外溢南移中科與南科。

其次，科技園區已從「單一矽谷」走向「科技廊帶」，形成北中南串聯的多元核心布局。

第三，北部土地稀缺、人工缺乏、成本高漲，迫使高科技產業必須南移與轉向。

而當高科技產業鏈南移，高收入就業機會也隨之移動，中高階白領與工程族群大量移居，住宅需求自然同步轉向，這正是房市軸心轉移的底層邏輯，也證實科技產業鏈南移，是房市結構轉向的根本力量。

李同榮表示，未來台灣房市，不再是「一個台北核心縱橫天下」，而是桃園、台中、高雄三足鼎立的天下。

桃園成為北部產業外溢與人口承接核心，台中成為中台灣科技製造與宜居中樞，高雄成為南台灣科技轉型與國際門戶。三大都會，各自具備產業支撐、交通優勢與人口動能，形成互補格局，共同主導新一波房市走勢。

他表示，當科技產業鏈南移已成定局，台灣房市軸心的轉向，只是時間問題。桃園、台中、高雄的房市崛起，不只是房價表現，更是台灣城市結構與國力配置的再平衡。