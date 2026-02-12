管理前哨站／迎新送舊 馬上成功

2026年歲次丙午年，生肖屬馬。駿馬當道，萬馬奔騰，展望馬年新氣象，期盼帶給人們平安喜悅，豐衣足食的安樂生活。

馬的體型高大，行動快速，具耐力又溫馴。人們對馬的讚言不勝枚舉。值此馬年即將到來之際，謹擇幾則人們對馬的讚言，引申及闡釋給企業的啟示。

吉言啟示 創新氣象

一、一馬當先，領先群倫。一馬當先原指古代軍隊作戰時，將帥騎馬，身先士卒，指揮若定，殺敵致勝的威武場景。三國演義第71回提到「…黃忠一馬當先，馳下山來，猶如天崩地塌之勢…」，短短一句話把一馬當先做了最貼切的詮釋。

現代企業經營，主張偵測環境，審視市場，知己知彼，一馬當先，領先競爭者，永遠走在顧客前面。只有一馬當先，領先群倫，企業才有更大生存機會與永續發展空間。

二、快馬加鞭，迎頭趕上。宋朝詩人陸游的《村居詩》云：「生僧快馬隨鞭影，寧作癡人記劍痕」。王安石在《送純甫如江南》詩說：「…此去還知苦相憶，歸時快馬亦須鞭」。快馬加鞭意指加快腳步，快速、穩健前進。

快馬加鞭應用在企業經營上，至少具有兩層重要意義，其一是後發品牌快速迎頭趕上競爭者；其二是再接再厲，精益求精，不但要超越競爭者，還要大幅拉長和競爭者的差距，從從容容，游刃有餘的站穩領先地位。

三、汗馬功勞，激勵奮發。汗馬功勞語出《韓非子五蠹》：「棄私家之事，而必汗馬之勞，家困而上弗論，則窮矣」，意指人們努力用心付出，獲得非凡成就。企業是人的結合體，企業家都深信人有進步，企業才有發展。現代企業鼓勵員工勇於任事，提倡賞罰分明，論功行賞，再創佳績。企業人獲得適當激勵，員工著有非凡貢獻，給予公開表揚，獲得激勵的員工，會以更大努力報效公司。

四、駟馬難追，信守承諾。人們常說「一言既出，駟馬難追」，意指一言九鼎，言出必行，提醒人們凡事謹言慎行，務求兌現承諾。元朝李壽卿在《伍員吹簫》中說：「…大丈夫一言既出，駟馬難追，豈有番悔之理？」

企業都信奉「人言為信」的道理，深信誠信才是贏得競爭的至寶。公司向員工、顧客、產業、社會、社區、政府承諾之事，務必兌現，才是經營的王道。講信修睦，取信社會，信守承諾，誠實服務，這是企業經營的基本信條。

五、秣兵厲馬，儲備人才。秣兵厲馬原來是指軍隊作戰前，必須招兵買馬，備足糧草，超前布署各項資源，做好萬全準備，才有贏的勝算。經營企業需要投入許多有形和無形資源，包括人力、物力、財力、機器、設備，規劃策略，建立制度，規範典章，型塑優質企業文化。其中，人是企業最寶貴的資源，留住所需人才屬於當務之急，更重要的是儲備未來發展所需要的優秀人才。

六、馬到成功，劍及履及。馬到成功是指人們做事，有條不紊，井然有序，順利進行，獲得非凡成功。誠如元朝張國賓在《薛仁貴楔子》中說：「…學成五藝，智勇雙全，若在兩陣之間，怕不馬到成功…」。

群策群力 締造佳績

企業經營順利成功，絕非偶然，更不是靠運氣，而是經營者精心策劃，精通管理科學原理，策略方向正確，用心經營。管理者中流砥柱，擅長承上啟下的管理藝術。基層員工落實執行，群策群力，劍及履及，創造最佳績效。

七、龍馬精神，所向無敵。命理師常從「精、氣、神」占卜人們的命理，認為精是生命的起源，氣是生命的動力，神是生命的體現，三者相互增長，奠定人們健康命格。人們只要精神飽滿，氣色豐潤，神采飛揚，通常都能常保健康，享受快樂人生。

龍馬精神也可以用來診斷企業健康狀態，舉凡體質優良，制度健全，用心經營，管理自若，競爭力強韌，績效卓著，贏得讚賞的公司，都具備所向無敵的本質，躋身長命百歲的公司，永續經營，絕非天方夜譚。

八、萬馬奔騰，全員經營。萬馬奔騰被用來比喻組織運作規模相稱，聲勢浩大，氣勢磅礡，勢如破竹。萬馬奔騰，朝氣蓬勃，給人一股震撼的臨場感，這是成功企業的共同特徵。

企業運作享有萬馬奔騰之勢，主要是來自全員對經營理念的貫徹實踐，每一部門、每位員工都一起行動，主管一聲令下，朝共同目標迅速邁進。新年伊始，時序更新，公司體會龍馬精神的真諦，期能發揮駿馬奔騰氣勢，馬不停蹄，再創事業高峰。