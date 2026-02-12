特斯拉全台最大超充站啟用
Tesla昨（11）日啟用全台最大V4第四代超級充電站「台北大巨蛋」，台灣第700座特別版超充同步亮相， Tesla已在全台建置高達115站的密集超充網絡，並宣布將2026年完成全台125站的布建，持續提升台灣的電動車充電設備基建與Tesla車主便利性。
特斯拉2025年全年汽車銷售16,590台，年增8.6%，其中去年第4季銷售表現突出，單季超過6,000台，年增率達68%。特斯拉的電動車銷售持續成長，充電站的需求並持續提高，未來隨更多創新產品與基礎建設落地，Tesla期望以全方位的純電解決方案，提供台灣車主便利、安全體驗。
Tesla台灣指出，台北大巨蛋超級充電站共有計18支V4超級充電座，為全台最大超級充電站，設點位置於台北大巨蛋地下一層，現無需停車費即可進入充電，適逢台灣第700支超級充電座落成，同步揭幕台灣專屬的特別版設計，以連綿的山脈等高線意象搭配第700座金屬銘牌，代表Tesla在台持續建構完整充電網絡的承諾。
