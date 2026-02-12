快訊

輝能法國超級電池廠動土 2028年將在敦克爾克量產第四代產品

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
輝能創辦人暨執行長楊思枬。輝能／提供
輝能創辦人暨執行長楊思枬。輝能／提供

固態電池廠輝能科技10日於法國敦克爾克舉行其超級電池工廠（Gigafactory）動土典禮，啟動建設工程，並標誌著向歐洲電池價值鏈建構邁出關鍵一步，且將於歐洲啟動其「超流體化全無機固態鋰陶瓷電池」量產平台建設，此次動土儀式代表專案由規劃階段正式邁入執行階段，成為輝能集團首座位於台灣以外的生產基地。

輝能敦克爾克廠預計2028年完成第一期廠房第一階段，開始量產第四代電池，產能達0.8 GWh（吉瓦時；百萬度）。法國總統馬克宏表示，輝能選擇法國，並特別選擇敦克爾克作為其首座歐洲電池超級工廠的落腳地，是法國的驕傲。此一投資將在敦克爾克地區創造就業機會，並支持低碳經濟轉型。

輝能創辦人暨執行長楊思枬指出，此次動土象徵輝能由創新邁向可規模化製造的重要里程碑。憑藉已被驗證的量產經驗，將此量產平台引入歐洲，並以平台化思維打造敦克爾克產線，涵蓋設備建置、製程窗口到品質系統，確保穩定且具工業規模的一致產出。

輝能敦克爾克廠總投資額上看52億歐元（約新台幣1,948億元）。根據輝能計畫，該廠預計2028 年完成第一期廠房第一階段，開始量產第四代電池，初期產能達0.8 GWh，2029年產能爬坡，2030年完成第一期廠房第二階段，4GWh產能全面投產，2032年完成第二期廠房，總產能達12 GWh。

輝能選擇敦克爾克，主要考量其作為北歐重要工業與物流樞紐的戰略地位，以及完善、可快速落地的投資環境。同時亦將受惠於法國電網營運商RTE的支持，其將擔任高壓電力連接的共同專案管理者；由於鄰近Gravelines核電廠，工廠將可直接取得具競爭力的無碳能源。輝能亦已向敦克爾克港區預留擴建用地，長期而言將依市場需求逐步擴充至48 GWh，鞏固歐洲作為次世代電池製造樞紐的地位。

