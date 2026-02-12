快訊

雲品拓展高端宴會版圖

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
維多麗亞酒店與雲品國際攜手合作，未來宴會將由君品Collection營運與聯合接單。雲品／提供
雲品（2748）積極拓展高端宴會事業版圖，與維多麗亞酒店簽署合作關係，將經營管理維多麗亞酒店的宴會項目，共創飯店業者間的合作關係，開啟高端宴會新紀元。

據悉，雙方合作案採用君品Collection聯合接單的方式共同行銷，雲品並為維多麗亞酒店量身打造婚宴產品，假日每桌26,800元+10%起，自即日起開放預訂，並於3月1日起開始營運所有的宴會服務。

雲品國際總經理丁原偉表示，公司致力於產業間的合作，以創新的產業變革打破飯店業者間的競爭關係，轉而朝向合作共好的方式經營，跨足同業的委託經營。自茹曦酒店餐飲宴會事業、礁溪了了的旅宿經營管理後，今年與維多麗亞酒店合作，是雙方對於產業間有高度共識，也看見了未來星級酒店宴會廳重新定義與風格再造，期待能延伸君品的服務優勢共同合作，一起將市場做大。

維多麗亞酒店的宴會廳與雙囍中餐廳，自3月1日起將由君品Collection規劃婚宴產品與餐飲服務，中餐廳未來將以預約包場形式，依據客戶需求訂製宴會體驗，維多麗亞酒店全館有將近100桌的服務規模與商業產值，雲品將能夠為業主共同創造利益，達到強強聯手的加乘效益。

君品Collection為維多麗亞酒店量身打造的婚宴產品，顧客亦可選購集團最熱銷的全包式「神助攻！超頂6選1」婚宴專案，每桌19,800元+10%起，在指定吉日下訂10桌以上婚宴，可從六大熱門婚禮周邊（婚紗、鑽戒、蜜月、婚攝、婚顧、喜餅）中任選一項，在星級酒店中也可輕鬆成婚。

維多麗亞酒店擁有得天獨厚的宴會空間優勢，一樓「大宴會廳」有挑高八米無樑柱的170坪空間，最多可納50桌，假日起桌價26,800元+10%起。位於三樓的宴會空間富有多功能性，挑高四米，可彈性調整隔間，從工商活動、企業宴席與精緻婚宴都可承攬，假日婚宴起桌價自23,800元+10%起。

酒店 雲品 君品

