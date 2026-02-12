長榮航新闢直飛華府航線 6月26日開航

穩坐台灣飛北美航線「一哥」寶座的長榮航空（2618），將於6月26日起開闢桃園－美國首府華盛頓特區（DC）的直飛航線，提供每周四班的飛航服務，即日起開放訂位購票。開航後北美航線將擴增至十個客運航點，每周往返北美航班數將提升至98班，是台灣布局北美航點最多、航班最密集的航空公司。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空長期深耕北美市場，繼去年開闢達拉斯航線，成為亞洲唯一營運美國德州雙航點的航空公司後，今年再度拓展版圖，開闢直飛美國首府華盛頓特區航線，切入全美政治核心與企業高度聚集的經濟樞紐，進一步完善美東市場的航網布局，與既有的西岸與中西部航點，形成更完整的跨洲連接飛航網絡，不僅強化北美航網的完整性與競爭優勢，也能為旅客提供更彈性的飛行選擇。

考量旅客長途飛行的搭機需求較多元，長榮航空桃園－華盛頓航線將採用三艙等配置新型波音787-9機型飛航，除了商務艙及經濟艙，同時也配備「類比商務艙」規格的全新第四代豪華經濟艙，提供兼具優雅與舒適的客艙體驗，打造更完整、更多元的三艙。

長榮航空表示，華盛頓特區為美國第七大都會區，也是全美第三大人口聚集中心，同時匯聚全美頂尖人才與高資產族群。作為美國首都，華盛頓特區政經活動高度密集，亦是眾多國際企業、非政府組織及國際機構的總部所在地；從莊嚴的國會大廈與白宮，到史密森尼學會旗下的世界級博物館，城市處處蘊藏深厚的歷史底蘊與藝術能量，無論是學術交流、文化探索或休閒旅遊，皆能滿足旅客對高品質知性旅程的期待。

華盛頓機場管理局執行副總兼首席營收長 Chryssa Westerlund 表示，長榮航空開航華盛頓杜勒斯國際機場的新航線，不僅大幅縮短台北與華盛頓特區之間的距離，旅客也可透過長榮航空在台灣桃園國際機場密集的航網，快速轉往亞洲各大主要城市。