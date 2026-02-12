長榮航增班米蘭 評估擴點北歐

長榮航（2618）已成為國內營收規模最大航空業者，2026年6月新闢美國首都華盛頓特區（DC）航線；今年元月歐洲米蘭增班，再加上亞洲航點綿密布局，2026年營收、獲利可望再度挑戰新高。

對於新年度客、貨運市場展望，總經理孫嘉明認為，2026年客運平均票價差異不大，機票售價下跌的空間有限，隨著高艙等需求持續增加，將推升長榮航空整體客運收入。

至於貨運市場，在AI需求不斷增加下，包機需求強勁，貨運有望全年沒有淡月。

法人認為，元月上旬為歐美長線的傳統旺季，但由於去年農曆新年在元月的季節性影響，長榮航今年元月營收199.26億元，未能突破去年水準，不過也達歷年1月次高水準。

孫嘉明分析，長榮航空今年的機隊維持80架客機跟九架貨機。其中，80架的客機會略為調整，新年度迎接兩架新的787-9三艙新機加入，今年會有一架 777 及一架 330-300 會退出機隊，所以總架數維持不變。

隨著華盛頓DC開航後，每周將飛航四班，進一步完善美東航網布局，未來北美直飛航點將達十個航點，北美航班朝著每周百班挺進。

孫嘉明進一步表示，長榮航空也會根據機隊規模增加航線布局，如米蘭航點自元月16日增班，每天一班；目前正在評估考量開闢新航線，其中北歐是國內蠻喜歡去的地點，赫爾辛基也在評估當中，至於亞洲則是評估開航印度。

長榮航空AI需求已經占長榮航貨運營收比重五成，2026年航空貨運持續看好，1月中旬起緩步增溫，AI伺服器、半導體產品、網購電商及生鮮食材出貨穩定，新年度AI需求持續旺的情況下，航空貨運價量齊揚。