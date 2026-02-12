瑪格麗特談品牌與領導／產品價值是品牌的底氣

「老師，要怎麼克服對價格的恐懼，才能創造更高的品牌溢價？所謂溢價，溢的是帶給客戶的獨特價值，對嗎？那這個價差，是怎麼量化出來的？」一個學生在Coach兩個多月後，很認真地回來問我。他說，這個問題他想了很久，但始終跨不過去。他卡住了。而這道坎，幾乎每個企業者都會遇到。

價格恐懼，從來不是市場問題，而是自我價值的擺盪。我們害怕把價格訂高，往往不是怕市場不接受，而是怕那句拒絕背後的意思是：「我，不值得。」我們內心總會反覆出現的念頭：「我，真的有這個價值嗎？」

因此，要克服價格恐懼，並不是向外尋找一個「別人都說合理，所以我才敢收」的價格。那只是在用市場共識，掩飾自己內在的不安。真正的轉折，是向內問一句更誠實、也更殘酷的問題：「我是否相信我值得？」

先設定一個最重要的基本前提：產品要好，這是一切的基礎。一個產品如果本身不夠好，沒有解決問題、沒有交付承諾、沒有基本品質，那麼談品牌、談溢價、談情感連結，都只是包裝；講的愈好，愈偏離基本盤，只會死得更快。更且，產品愈好，愈容易被模仿，也很容易被超越。技術會進步，功能會被複製，性價比終究會被拉平。

也正因為如此，品牌才顯得重要，但順序不能顛倒。

品牌，必須奠基在一個好的產品之上，才有話語權，才有資格去創造無形的價值。沒有好產品作為基礎，所有關於品牌的論述，最後都會變成空話。當這個基礎成立之後，產品與品牌，才會成為一體。

「產品」的價值，來自功能、規格、性價比，它是有形的、可比較的、可以被拆解與驗證的。

「品牌」的價值，來自連結、感受與情緒，它是個人的、無形的、無法被量化的。

因此，溢價從來不是功能的加總，而是意義被認同的結果。品牌之所以存在，不是因為它「多給了什麼」，而是因為它創造了一個讓人願意認同、投射，甚至產生情感依附的「想像」。這個想像看似無形，卻真實地存在於顧客心中。

所以，所謂的價差，本質上是無法量化的。因為它並不發生在理性計算的層次。

你無法拿右腦的感受，逼左腦算出一個公式；但你可以在右腦已經做出選擇之後，讓左腦替這個選擇，找出所有合理的理由。而這正是多數品牌被選擇的真相。

因此，真正困難的，從來不是「怎麼訂價」，而是你是否準備好，為自己創造的價值站出來。

建構新的認知，不是一瞬間的頓悟，而是一段「相信、練習、實踐」的旅程。你可以從一個簡單的動作開始：不再問「我的價格是否合理」，而是問「我還可以為顧客多做什麼增加他美好的體驗」。

當你專注於創造「無可替代的價值體驗」，用行動去落實認知，再用結果不斷校準你的相信，最終當你真心相信自己的產品值得那份價格時，你的顧客也會感受到。

當品牌呈現出價值的想像時，價格不再是你需要辯護的恐懼，而是你值得擁有的漂亮徽章。因為最終你會明白：客戶從不單純為產品付費，他們是為更好的自己、或更嚮往的生活場景買單。