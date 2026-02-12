快訊

聯合報社論／綠能目標又跳票，意外的是賴政府仍未覺悟

ESG 最前線／永續治理 融入日常營運

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

站在2026年的時點回望，全球企業對ESG（環境、社會、公司治理）的態度已發生質變。

過去幾年，ESG或許曾被視為一種「加分題」或公關包裝的「形象工程」，但在今日，它已徹底轉化為企業進入國際市場、獲取資本青睞的「基本生存題」。

2026年不僅是國際永續準則理事會（ISSB）準則在全球主要經濟體全面落地的關鍵年，更是企業從「承諾時代」邁向「實證時代」的轉折點。現在的市場，已不再滿足於漂亮的減碳口號與願景圖，而是要求企業拿出可被查核、具備財務重大性且能與業務策略深度耦合的具體實績。

觀察2026年的國際趨勢，ESG策略的核心正由「合規驅動」轉向「價值創造」。這意味著企業必須具備將數據治理轉化為經營決策的能力。隨著歐盟碳邊境調整機制（CBAM）正式啟動全面申報與繳費，碳定價不再是遙遠的環保議題，而是真實影響損益表（P&L）的營業成本。

領先的國際企業已開始利用人工智慧（AI）與數位化工具進行供應鏈的精準排碳管理，這不僅是為了應對法規，更是為了透過節能路徑與資源循環技術，在能源價格波動劇烈的環境中，找回成本控制的主動權。

與此同時，2026年也是「永續確信」的強制元年。過去那種由企業自行宣告數據、年底再趕製報告書的「狂野西部」時代已宣告終結。現在，永續數據的嚴謹度被要求提升至與財務報告同等級，必須經過第三方機構的獨立驗證。這對企業的內部控制與文件追溯鏈條提出了前所未有的考驗。

如果說2025年以前企業還在為「怎麼寫報告」頭痛，那麼2026年的挑戰則是「如何建立一套可查驗的永續管理系統」。這不僅涉及環安衛部門，更牽動財務、採購、IT乃至於董事會的治理層級，企業必須重構組織韌性，才能在高度透明化的資本市場中，避免因「漂綠」風險而導致信譽與資金的雙重崩潰。

此外，社會責任（S）與公司治理（G）的權重在今年也顯著提升。在生成式AI全面滲透職場的背景下，人才轉型、數據隱私與數位落差成為企業必須回應的新社會契約。投資人更看重企業如何保障勞動者的技能升級，以及如何在董事會層級建立具備永續專業的決策機制。

當氣候風險已演變為活生生的財務風險，2026年的贏家將屬於那些能把永續DNA植入日常營運體系、將低碳轉型視為新成長引擎的企業。

永續不再是企業運營的附屬品，而是衡量一家企業是否具備長期競爭力的終極作業系統。

永續 資本市場 ESG

