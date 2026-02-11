文創股搶攻巡演紅利 寬魚、華研營運動能升溫

文創股寬魚國際表示，今年第1季參與韓國歌手G-DRAGON（GD，權志龍）杜拜演唱會合作案，緊接著歌手孫燕姿3月在香港將有2場演出，皆有亮眼票房，貢獻第1季營運；華研音樂則宣布動力火車演唱會台北場5月將連開3場並已完售，兩家業者同步搶攻演出商機。

寬魚今天指出，孫燕姿香港場2場演出共7.5萬張門票，開賣即完售，票房收入約新台幣4億元。除主辦演唱會外，寬魚也布局藝人經紀與內容投資，旗下藝人周渝民近期參與五月天阿信主導的巡迴演唱會，寬魚為投資方之一，以多元內容與演出市場雙軌並進，持續放大品牌與營運效益。

寬魚表示，在行銷長邱瓈寬領軍下，將持續擴大海外演出市場版圖，陸續取得天王、天后海外演唱會主辦權，進一步鞏固寬魚在華語大型巡演市場；今年整體營運仍以大型演唱會製作與主辦為核心，隨著全球演唱會市場全面復甦，也為寬魚全年營運注入穩定成長動能。

另一家文創股華研音樂今天向中央社記者表示，旗下演唱組合動力火車的世界巡迴演唱會台北場宣布將於5月15日、16日、17日連3晚舉行，3場門票皆已完售，除了台灣，也規劃展開海外巡演。

華研指出，相較去年，今年演唱會場次有望增加，後續還規劃其他演出，將擇期對外公布。