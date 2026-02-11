掌握年度工商法規變動與公司治理實務 安永協助企業提前因應

面對法規持續修正與公司治理要求日益提高，企業於董事會與股東會運作、資訊揭露及盈餘分派等面向，均需及早掌握最新規範，以降低法遵風險並提升治理品質。安永聯合會計師事務所及安永圓方國際法律事務所於11日共同舉辦「年度工商法規重要議題及實務解析」網路研討會，聚焦影響115年股東常會之重要工商法令更新，並就近期公司治理實務與判決趨勢提供專業解析，協助企業提前布局。

安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔表示，主管機關近年陸續修正公司法、企業併購法、證券交易法及相關子法，企業在股東常會程序、會議資料備製、董事選任、盈餘分派及資訊申報等面向，皆須特別留意最新規定，以確保程序合法並降低後續爭議風險。

安永聯合會計師事務所稅務服務部副總經理周毓婷亦提醒數項證管法令更新，包含一、上市櫃公司基層員工調整薪資或分派酬勞：依113年修正之證券交易法，自今年分派114年度盈餘起，應依章程規定為基層員工調整薪資或發放酬勞，並依時限申報相關資訊；二、公開發行公司提列特別盈餘公積規定：針對金融監督管理委員會證券期貨局於114年3月發布更新的問答集，說明一般性疑義，以及特別盈餘公積的提列與迴轉數額規範的要點，協助企業正確適用。

三、公開發行公司取得或處分資產處理準則修正：放寬大型公司應公告申報非屬關係人交易之取得或處分資產之交易標準，提醒公司留意配合修訂作業程序；四、股東常會資料編製與上傳期限、上市櫃公司董事選任應注意事項：提醒企業注意新制，並持續提升資訊透明度，以回應市場及監理機關對公司治理的期待。

此外，會中也分享114年8月行政院通過之企業併購法修正草案，增訂鼓勵企業整合籌組「產業控股公司」的緩課租稅措施，使股東得延後至實際轉讓產業控股公司股份時再行申報所得。此舉預期將有助企業於集團整合、股權重組及併購策略規劃上，取得更多彈性並提升執行意願。

在公司治理實務方面，安永圓方國際法律事務所陳婉茹律師分享近期重要判決趨勢，包含股東查閱權與選派檢查人、董事會決議效力，以及閉鎖性股份有限公司股份轉讓與繼承之相關見解。陳婉茹指出，實務判決顯示，公司章程設計及內部治理機制，對於預防爭議及維持公司經營穩定性，具有關鍵影響。

安永強調，企業面對快速變動的法規環境，除即時掌握法令更新外，更應從公司治理與組織運作角度，提前因應政策調整，並善用專業資源，以期在符合法遵要求的前提下，維持營運彈性並支持企業長期發展。