寶璽機構創辦人梁德煌慨捐千萬獎學金 延續42年家扶善緣

寶璽建設創辦人梁德煌，近日帶著一份沉甸甸的思念與承諾親赴家扶基金會，代表其已故母親梁碏女士捐贈新台幣1,000萬元善款。這筆款項將全數專用於「菁英綠種子獎助計畫」及大專獎助學金專款，以扶持經濟弱勢但具潛力的學子。

這筆源自梁碏女士遺產的捐贈，不僅象徵著一份跨越生命長度的無私善行，更將對至親的懷念，昇華為反饋社會的巨大善意，讓這分大愛在人間綿延持續。

梁德煌與家扶基金會已結緣42年。早在事業開拓初期，他便身體力行參與認養計畫；不僅如此，他更將這分愛榮耀父母，讓母親梁碏女士成為永久認養人，隔年亦邀請父親梁文鵬共同加入。梁家夫妻二人多年來以實際行動長期關懷國內外弱勢兒少，累計認養孩童達50名，足跡與愛心遍及海內外。

此外，寶璽建設在南投家扶中心設立獎助學金，長年扶持資源不足的學子安心就學。梁德煌回憶，母親過去曾親赴南投與受助孩子餐敘，席間她不談艱澀的大道理，而是以長輩的慈愛分享閱讀與學習的樂趣，鼓勵孩子拓展視野、培養獨立思考能力，那分親切的叮嚀至今仍令受助學子感念不已。

談及此次千萬捐贈的初衷，梁德煌眼眶中閃爍著對母親的感懷。他感性表示，母親一生勤儉樸實，即便在物資匱乏的年代，也極為重視子女的教育與品格培養。在梁碏女士的悉心培育下，梁家四名子女皆成大器，分別培育出三位台大生與一位交大生，在各自的專業領域皆有所成就。

正是因為這分生命經驗，梁碏女士生前始終堅信：「教育是改變命運的最短路徑，也是弱勢學子翻轉人生的最強武器。」這也正是為何此次捐款，決定全數投注於教育計畫的原因，希望能將母親對子女的愛，轉化為更多孩子改變人生的契機。

家扶基金會服務至今已邁入第76個年頭，目前在台灣服務超過10萬名弱勢兒少。此次千萬善款的挹注，將運用於社工專業陪伴、生活扶助及心理輔導等多元化服務，協助學子在穩定且安全的環境中無憂成長。

家扶基金會執行長周大堯表示：「孩子是國家與社會的未來。這筆善款不僅是珍貴的資源挹注，更是一份充滿信念的重託。梁碏女士一家長年默默支持家扶，使我們得以持續站在第一線，陪伴無數家庭走過人生最艱難的時刻；這分愛將在孩子們的心中長久發酵，成為支持他們勇敢前行的重要精神力量。」

梁德煌說，母親留給後輩最珍貴的，從來不是物質財富，而是一種做人處世、溫柔敦厚的態度。身為打造許多地標建築的建築師與企業家，他對「家」與「守護」有著更深的體悟。他深信：「真正的成功，不在於個人擁有的高度，而在於是否願意在站穩之後，為他人撐起一把遮風避雨的傘。」

梁德煌強調，「遺愛人間」並非人生的終點，而是將愛交棒到下一個人的手中。期盼延續母親的遺願，讓這分源自家庭內部的溫暖與信念，化作點點微光，持續照亮更多孩子的成長之路。