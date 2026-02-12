紡織廠搶市 持續擴產

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

紡織股持續擴充產能，因應品牌方的關稅、成本與交期策略，包括廣越（4438）、光隆與竣邦-KY三家業者2026年均將啟動新產能或跨區域部署，以強化全球供應彈性並藉以擴大市場，有望提升未來的訂單能見度。

廣越持續增加約旦產能以承接客戶訂單轉移。受惠美國對約旦成衣輸美關稅僅15%、明顯低於其他主力生產基地，加上品牌方供應鏈分散風險的需求升溫，國際品牌包含Alo Yoga等今年已開始導入指定產線。

廣越指出，約旦出貨比重去年已由8%拉升至17%，預估2026年有機會突破20%，成為公司區域布局的重要引擎。產能方面，約旦工廠去年已完成大幅擴產、產能增加50%並開始獲利，公司規劃2026年再擴約30%產能，滿足品牌方對中東產能的強勁需求。

光隆則透過「越南、印尼、孟加拉」三產地組合強化成衣全品項供應版圖。公司表示，越南主要承接中高階機能服飾訂單，印尼負責中低價帶量產需求，而孟加拉因具規模與勞動成本優勢，已正式取得客戶實單，預計2026年上半年開始小量出貨。

光隆強調，孟加拉產能導入後，將使公司正式跨足成衣針織類產品，擴大可服務市場，並透過多產地配置降低客戶庫存與採購風險，強化長期競爭力。

光隆表示，截至目前成衣接單能見度仍可延伸至今年第3季，年度美元營收以雙位數成長為目標，接單率已達全年目標約52%。公司預期今年採「先蹲後跳」格局，營收與成長高峰將落在第3季。

竣邦-KY則首度自建東南亞新產能。旗下越南染整廠預計於2026年上半年正式動工，首波以薄布、四面彈等技術性面料為主，瞄準當地供應鏈目前仍屬稀缺的高階布種。竣邦表示，新廠建置完成後，將能補齊東南亞在染整與機能布料端的關鍵缺口，提升區域交期彈性與整體服務量能，也有助公司深化客戶合作並提升垂直整合優勢。

約旦 東南亞

