寬魚國際合作GD杜拜演唱會、孫燕姿票完售 首季營運看旺
寬魚國際（6101）搶攻開春演唱會商機，11日宣布，第1季拿下多筆演唱會，其中孫燕姿演唱會中午2場全數售罄，可望認列約4億元，加上農曆年間參與韓國天王G-DRAGON杜拜演唱會合作案，也可望認列約1.8億元。法人估，首季營運有望挑戰新高。
寬魚國際表示，緊接著3月13日、15日「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」於香港全新地標「啟德主場館」接力登場，兩大巨星的演出皆開出亮眼票房，為公司第1季營運做出巨大貢獻。
除演唱會主辦外，寬魚國際同步拓展藝人演出與內容投資，包括旗下藝人周渝民（仔仔）近期參與由五月天阿信所主導的「F✦FOREVER」巡迴演唱會，寬魚國際亦為投資方之一，多元內容與演出市場雙軌並進，持續放大品牌與營運效益。
寬魚國際執行長邱瓈寬表示，持續擴大海外演出市場版圖，後續取得天王、天后海外演唱會主辦權，進一步鞏固寬魚在華語大型巡演市場的關鍵地位。今年整體營運仍以大型演唱會製作與主辦為核心，隨著全球演唱會市場全面復甦，為公司全年營運注入穩定成長動能。
