快訊

獨／葉全真不藏了！認愛政大EMBA同學 驚曝交往8年相處過程

毒駕女拒攔查撞死派出所長 新北院國民法官依殺人罪判死刑

從哪來的？肯德基蛋塔內餡藏「整顆電池」 高市衛生局給答案

寬魚國際合作GD杜拜演唱會、孫燕姿票完售 首季營運看旺

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
寬魚國際「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會」。圖／寬魚國際提供
寬魚國際「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會」。圖／寬魚國際提供

寬魚國際（6101）搶攻開春演唱會商機，11日宣布，第1季拿下多筆演唱會，其中孫燕姿演唱會中午2場全數售罄，可望認列約4億元，加上農曆年間參與韓國天王G-DRAGON杜拜演唱會合作案，也可望認列約1.8億元。法人估，首季營運有望挑戰新高。

寬魚國際表示，緊接著3月13日、15日「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」於香港全新地標「啟德主場館」接力登場，兩大巨星的演出皆開出亮眼票房，為公司第1季營運做出巨大貢獻。

除演唱會主辦外，寬魚國際同步拓展藝人演出與內容投資，包括旗下藝人周渝民（仔仔）近期參與由五月天阿信所主導的「F✦FOREVER」巡迴演唱會，寬魚國際亦為投資方之一，多元內容與演出市場雙軌並進，持續放大品牌與營運效益。

寬魚國際執行長邱瓈寬表示，持續擴大海外演出市場版圖，後續取得天王、天后海外演唱會主辦權，進一步鞏固寬魚在華語大型巡演市場的關鍵地位。今年整體營運仍以大型演唱會製作與主辦為核心，隨著全球演唱會市場全面復甦，為公司全年營運注入穩定成長動能。

演唱會
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

北流演唱會學院成果曝光！呂士軒、王彙筑開唱　80學員打造專屬舞台

情人節送禮新提案！杜拜巧克力搭微醺酒款 大全聯一次購足

密友爆費玉清人間蒸發！引退6年失聯

昔被詐騙5百萬！康康爆投資內幕 患病拒動刀「恐半身不遂」

相關新聞

過年刮刮樂攻略…300元這款「賺錢機率最高」！理財館長：小賭怡情即可

開頭先聲明小賭可以怡情，但千萬不要抱著一定要翻身的心態沉迷於此，我敢肯定你翻不了身、只會翻車而已！ 不過過年總是會想刮個幾張碰碰運氣，今天來分享各個價位我比較推薦的選擇，並列出數據參考： 1.百元

寬魚國際合作GD杜拜演唱會、孫燕姿票完售 首季營運看旺

寬魚國際（6101）搶攻開春演唱會商機，11日宣布，第1季拿下多筆演唱會，其中孫燕姿演唱會中午2場全數售罄，可望認列約4...

2025年預售屋買氣全面急凍、量能年減逾七成 這縣市慘到每月只賣100戶

2025年預售屋市場買氣明顯降溫。永慶房產集團比較2024年與2025年全國暨六都、新竹縣市預售屋交易狀況發現，全國預售...

「大都更時代」動起來 北市信維整宅、大直損鄰案住新家不遠了

北市邁入「大都更時代」，蔣市府3年來祭出都更八箭促報核案件數倍增，年均117件是過去9年2.3倍。今年公辦都市更新10案...

房市景氣低迷...蔣市府砸468億推10大公辦都更

台北市長蔣萬安今宣布今年信維整宅等10件公辦都更案招商，專家認為房市管制沒鬆綁，景氣仍低迷，政府大力推都更，對於營建業是...

水湳轉運中心南側二期基地 BOT 先期規劃通過 啟動招商

獲國家卓越建設獎最高榮譽「卓越獎」肯定的水湳轉運中心工程進入完工倒數，為進一步強化轉運機能與周邊發展，台中市政府交通局同...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。