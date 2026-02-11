中聯資「氣冷高爐石級配料」獲內政部綠建材標章 競爭力向上提升

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中聯資源總經理吳一民領取綠建材標章。圖／中聯資提供
中聯資（9930）「氣冷高爐石級配料」獲內政部綠建材標章，競爭力向上提升，並為營建與道路工程提供兼具高品質及低碳足跡的材料選擇，國內循環經濟發展注入新動力。

中聯資源總經理吳一民表示，推廣氣冷高爐石級配料不僅可提升鋼鐵副產物的工程價值，有助紓解天然砂石短缺，實踐企業 ESG 責任。

中聯資指出，母公司中鋼（2002）是一貫化作業鋼廠，高爐煉鐵製程需加入石灰石作為助熔劑，鐵礦石經高溫還原反應後所生產的非鐵物質即為高爐石，高爐石如採高壓水冷卻方式產出稱為「水淬高爐石」，若採空氣冷卻方式則形成「氣冷高爐石」，兩種副產品皆是高溫熔融處理，類似天然火成岩，不僅未含重金屬與戴奧辛等有害物質，且具備良好的體積穩定性、潛在膠結性及強度，已被業界公認為優良的低碳營建材料。

「氣冷高爐石級配料」具有良好的壓實性及穩定性，也具備潛在水硬性，以加州承載比測試堅硬度，其數值可達90~119%，高於天然級配粒料的80~95%，當應用於道路基層、底層、路堤及廠區基地填築等工程時，表現性能優於或等同於天然級配料。

中聯資源「氣冷高爐石級配料」產品實際應用於高雄輕軌鼓山段、小港區金福路翻修工程、旗楠公路改善工程、台188線路面翻修工程及中鋼擴建廠區道路工程等多項實績。

另外，中聯資源截至目前已取得包括「高爐爐碴水泥」、「瀝青鋪面用粒料」及「道路基底層級配料」、「氣冷高爐石級配料」等產品共十張綠建材標章，未來將持續投入再生建材研發，藉由品質提升推動綠建材於公共工程與民間建設的廣泛應用，為台灣環境永續與循環經濟注入動能。

中聯資產品使用於輕軌鼓山段道路基底層。圖／中聯資提供
