長榮航6月26日直飛美國首府華盛頓 即日起開放訂票

長榮航空（2618）6月26日起開闢桃園－美國首府華盛頓直飛航線，即日起開放訂位購票，提供每周4班的飛航服務，華盛頓開航後北美航線將擴增至10個客運航點，每周往返北美航班數將提升至98班，是台灣布局北美航點最多、航班最密集的航空公司，民眾可至長榮航空官網訂位及購票。

長榮航空孫嘉明總經理表示，「長榮航空長期深耕北美市場，繼去年開闢達拉斯航線，成為亞洲唯一營運美國德州雙航點的航空公司後，今年再度拓展版圖，開闢直飛美國首府華盛頓航線，精準切入全美政治核心與企業高度聚集的經濟樞紐，進一步完善美東市場的航網布局，與既有的西岸與中西部航點，形成更完整的跨洲連接飛航網路，不僅強化北美航網的完整性與競爭優勢，也能為旅客提供更彈性、高效率且舒適的飛行選擇。」

長榮航空桃園－華盛頓航線將採用三艙等配置之波音787-9機型飛航，除了商務艙及經濟艙，同時也配備「類比商務艙」規格的全新第四代豪華經濟艙，提供兼具優雅與舒適的客艙體驗，打造更完整、更多元的三艙

華盛頓特區為美國第七大都會區，也是全美第三大人口聚集中心，擁有穩固且龐大的人口基礎，同時匯聚全美頂尖人才與高資產族群。作為美國首都，華盛頓政經活動高度密集，亦是眾多國際企業、非政府組織及國際機構的總部所在地；此外，華盛頓豐富而多元的人文景觀亦構成其無可取代的城市魅力。從莊嚴的國會大廈與白宮，到史密森尼學會旗下的世界級博物館，城市處處蘊藏深厚的歷史底蘊與藝術能量，無論是學術交流、文化探索或休閒旅遊，皆能滿足旅客對高品質知性旅程的期待。

華盛頓機場管理局執行副總兼首席營收長 Chryssa Westerlund 表示：「我們非常歡迎長榮航空開航華盛頓杜勒斯國際機場的新航線，此直飛航線不僅大幅縮短台北與華盛頓特區之間的距離，旅客也可透過長榮航空在台灣桃園國際機場密集的航網，快速轉往亞洲各大主要城市。預估此航線每年可為美國國家首都區帶來逾 6,100 萬美元的經濟效益，並進一步強化華盛頓杜勒斯機場作為華盛頓特區國際門戶的重要地位。」

長榮航空華盛頓航線開闢後，北美旅客亦可經由長榮航空綿密完善的亞洲航網，便捷轉機前往亞洲各大主要城市，同時也可透過長榮航空洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、休士頓、達拉斯、芝加哥、溫哥華、多倫多共10條北美直飛航線，結合星空聯盟成員加拿大航空、聯合航空、哥倫比亞航空及巴拿馬航空合作聯營航班，並和阿拉斯加航空、捷藍航空、夏威夷航空、太陽城航空、西南航空與西捷航空等多家主要航空公司合作，延伸覆蓋美洲地區逾200個城市。

團體旅遊產品方面，長榮航空透過華盛頓獨家航線，搭配既有紐約航點，攜手各大旅行業者推出「美東精彩漫遊9天」的全新產品，從首府的知性氣息開始，串聯巴爾的摩的海港風情、美國建國之地費城、阿米西村落及大西洋城海邊度假城市，最後抵達紐約的都會繁華，這不僅是市面上最省時的美東新選擇，更重新定義美國東岸的旅行品質。

長榮航空以高效的航網串聯亞洲與美洲兩大重要市場，更連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司，同時也是台灣唯一名列AirlineRatings.com全球前十大最安全的航空公司，為全球旅客打造舒適、尊榮且值得信賴的飛行體驗。