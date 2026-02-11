快訊

2025年預售屋買氣全面急凍、量能年減逾七成 這縣市慘到每月只賣100戶

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照／記者游智文攝影

2025年預售屋市場買氣明顯降溫。永慶房產集團比較2024年與2025年全國暨六都、新竹縣市預售屋交易狀況發現，全國預售屋交易量從12.2萬件大幅下滑至3.6萬件，年減幅高達70.3%，顯示預售市場進入明顯的量縮階段，購屋族進場態度趨於保守。

細看六都、新竹縣市的個別預售屋交易表現，雙北市年減幅約四至五成，桃園以南五大都會區均衰退七成以上。

其中，新竹縣市減幅最為劇烈，交易量從2024年的6,937件，降至2025年的1,227件，年減高達82.3%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，信用管制持續、貸款審核仍有限制，加上市場對未來房價上漲預期已被扭轉，使得購屋族進場態度明顯保守，預售屋市場買氣快速降溫，成交量大幅萎縮。

陳金萍表示，新竹縣市之前因為科技題材正熱，促使當地預售屋價格水漲船高，衝擊當地購屋及剛需族群，因此交易量減幅最重，一個月幾乎只剩一百件交易量。

永慶房產集團比較2024年與2025年全國暨六都、新竹縣市預售屋交易狀況發現，全國預售屋交易量從12.2萬件大幅下滑至3.6萬件，年減幅高達70.3%，顯示預售市場進入明顯的量縮階段，購屋族進場態度趨於保守。永慶房產集團／提供
永慶房產集團比較2024年與2025年全國暨六都、新竹縣市預售屋交易狀況發現，全國預售屋交易量從12.2萬件大幅下滑至3.6萬件，年減幅高達70.3%，顯示預售市場進入明顯的量縮階段，購屋族進場態度趨於保守。永慶房產集團／提供

預售屋 房市
