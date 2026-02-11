房租漲勢放緩了 1月房租指數跌破2%、連六個月收斂

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據最新公告的 2026 年1月份消費者物價指數（CPI），房租類指數年增率漲幅持續趨緩，1月年增率跌破2%剩下1.99%，且呈現連續6個月年增幅持續收斂，反映過去一段時間租金上漲過後基期已高，漲勢似乎有趨緩跡象。圖／信義房屋提供
根據最新公告的2026年1月份消費者物價指數（CPI），房租類指數年增率漲幅持續趨緩，1月年增率跌破2%剩下1.99%，且呈現連續6個月年增幅持續收斂，反映過去一段時間租金上漲過後基期已高，漲勢似乎有趨緩跡象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這幾年租金只有在疫情期間，因為工作收入受影響，曾短暫出現租金回跌的市場現象，後來物價有感通膨、房價大漲也反映在新成屋的租金上進而產生比價效應。

另外，曾敬德指出，像是管理費調漲等，都可能進一步反映在房租，同時間若是比較平價的替代出租案源較少或條件較差，房客的選擇性有限狀況下，就有可能帶動租金走揚。

曾敬德分析，2023年政府擴大租金補貼，降低租客部分負擔，雖然同步增加租客的租金負擔能力，不過由於未來市場的新房子完工量大，也會同時增加供給，加上政府政策鼓勵空屋出租，也可能增加供給，接下來需觀察租金狀況表現是否趨於平穩。

曾敬德建議，政府針對不同族群提出加碼的租金補貼方案，符合條件的民眾應該盡量善用政策的美意，但也有趁租金補貼時多存一些資金，累積過後可以當作靈活使用或者當成未來的購屋基金。

租金補貼 房租
