推倒房市最後一根稻草來了？去年使照供給賣壓近14.3萬宅、創29年新高
台灣房屋根據內政部資料，統計近年核發住宅使照宅數，結果顯示，2025年完工取得使照的宅數將近14.3萬宅，創下1997年以來的近29年新高！使照宅數的衝高，也讓房市在買氣降溫之際，面臨更大的供給賣壓。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，近年使照宅數呈現逐年增加的趨勢，主要是疫情後國內房市升溫，建商申請建照推案的量能也大幅成長，尤其2021~2022年核發住宅建照宅數連續兩年超過17萬宅，為近30多年來最大量。
張旭嵐表示，一般來說，建築工期約3~5年，因此2021~2022年合計超過35萬宅推案高峰，便於2024~2027年轉為交屋高峰，使房市賣壓沉重的傳言在市場瀰漫。
張旭嵐指出，當前房市在景氣起伏的時期，又遇上大量交屋潮，難免會讓市場價量承受較大的盤整壓力，但建商在第七波打炒房後，也開始調節新推案的供給產能，因此去年核發住宅建照的宅數不到14萬棟，年減幅超過一成，為近七年來新低。
在業者「減量經營」的情況下，張旭嵐認為，後續新案市場將逐漸朝「消化庫存」的方向調整，後續讓利促銷的機會增加，消費者有望趁機撿便宜。
