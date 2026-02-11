快訊

證交所首辦封關典禮 馬年上看4萬點？董座「這樣說」投資人要開心了

「太陽的新娘」韓星鄭恩宇過世…享年40歲 曾許願「想被大家記得」

等了20年！布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」合體 全球影迷淚崩

推倒房市最後一根稻草來了？去年使照供給賣壓近14.3萬宅、創29年新高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台灣房屋根據內政部資料，統計近年核發住宅使照宅數，結果顯示，2025年完工取得使照的宅數將近14.3萬宅，創下1997年以來的近29年新高！使照宅數的衝高，也讓房市在買氣降溫之際，面臨更大的供給賣壓。台灣房屋／提供
台灣房屋根據內政部資料，統計近年核發住宅使照宅數，結果顯示，2025年完工取得使照的宅數將近14.3萬宅，創下1997年以來的近29年新高！使照宅數的衝高，也讓房市在買氣降溫之際，面臨更大的供給賣壓。台灣房屋／提供

台灣房屋根據內政部資料，統計近年核發住宅使照宅數，結果顯示，2025年完工取得使照的宅數將近14.3萬宅，創下1997年以來的近29年新高！使照宅數的衝高，也讓房市在買氣降溫之際，面臨更大的供給賣壓。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，近年使照宅數呈現逐年增加的趨勢，主要是疫情後國內房市升溫，建商申請建照推案的量能也大幅成長，尤其2021~2022年核發住宅建照宅數連續兩年超過17萬宅，為近30多年來最大量。

張旭嵐表示，一般來說，建築工期約3~5年，因此2021~2022年合計超過35萬宅推案高峰，便於2024~2027年轉為交屋高峰，使房市賣壓沉重的傳言在市場瀰漫。

張旭嵐指出，當前房市在景氣起伏的時期，又遇上大量交屋潮，難免會讓市場價量承受較大的盤整壓力，但建商在第七波打炒房後，也開始調節新推案的供給產能，因此去年核發住宅建照的宅數不到14萬棟，年減幅超過一成，為近七年來新低。

在業者「減量經營」的情況下，張旭嵐認為，後續新案市場將逐漸朝「消化庫存」的方向調整，後續讓利促銷的機會增加，消費者有望趁機撿便宜。

房市 市場
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

超吵！頂樓泳池木棧板像籃球彈跳 高院判基泰建設賠2住戶1046萬

基捷2階評估跳票？基市：整體路網規劃已完成

民眾買不起房！川普瞄準住宅建商 傳司法部將展開反壟斷調查

緩解「土方之亂」！台中市府公告異地暫置 建商籲：速設最終處置場

相關新聞

過年刮刮樂攻略…300元這款「賺錢機率最高」！理財館長：小賭怡情即可

開頭先聲明小賭可以怡情，但千萬不要抱著一定要翻身的心態沉迷於此，我敢肯定你翻不了身、只會翻車而已！ 不過過年總是會想刮個幾張碰碰運氣，今天來分享各個價位我比較推薦的選擇，並列出數據參考： 1.百元

「大都更時代」動起來 北市信維整宅、大直損鄰案住新家不遠了

北市邁入「大都更時代」，蔣市府3年來祭出都更八箭促報核案件數倍增，年均117件是過去9年2.3倍。今年公辦都市更新10案...

房市景氣低迷...蔣市府砸468億推10大公辦都更

台北市長蔣萬安今宣布今年信維整宅等10件公辦都更案招商，專家認為房市管制沒鬆綁，景氣仍低迷，政府大力推都更，對於營建業是...

水湳轉運中心南側二期基地 BOT 先期規劃通過 啟動招商

獲國家卓越建設獎最高榮譽「卓越獎」肯定的水湳轉運中心工程進入完工倒數，為進一步強化轉運機能與周邊發展，台中市政府交通局同...

水湳轉運中心南側基地招商 可規畫商辦購物中心旅館等多種機能

台中市水湳轉運中心預計今年第一季完工、6月啟用，轉運中心的基地除了中心本體，南側還有約3.35公頃的空地，市府決定以BO...

好市多開發團隊拜訪盧秀燕 認台中有潛力上看6家分店

美商好市多（Costco）目前在台中開設2家分店，開發團隊昨日拜會台中市長盧秀燕，認為以台中的人口增長潛力，開到6家分店...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。