「大都更時代」動起來 北市信維整宅、大直損鄰案住新家不遠了
北市邁入「大都更時代」，蔣市府3年來祭出都更八箭促報核案件數倍增，年均117件是過去9年2.3倍。今年公辦都市更新10案齊發，包含信維整宅、南機場整宅、南港產專區、大直損鄰案等指標性案件。
北市住都中心與財政局今辦「都更領航X節能降稅」記者會。住都中心綜合事業部主任夏翠蒂今說，中心2012年成立，累積13年公辦都更經驗，從前期整合、招商推動到工程完工均有實績；至今已招商成功18案，累計帶動投資金額達1141億元，其中5案已完工，包括大直北安段、科技大樓瑞安段、敦南安和、松山民權東及信義三興。
夏翠蒂指出，住都中心2015年深入整宅地區，設置駐地工作站，協助住戶了解更新程序及各項都更政策，凝聚社區共識，近年已在水源二三期、南機場及斯文整宅看到成效；配合市府「7599專案」政策，將公辦都更的量能從整宅推展至民間社區。
截至去年底，住都中心擔任實施者累計30案、服務超過7200戶，戶數量是2022年底的2.1倍。夏翠蒂說，中心去年8案招商，已有4案成功招商。
夏翠蒂指出，近4年中心招商成果亮眼，平均每年招商件數達5.8件，較2016至2022年間的2.3件成長2.5倍。今年再度提升招商件數，推出10處更新基地，將協助1445戶住戶的社區進入公辦都更的重建程序，預計帶動468億元以上投資金額，總銷售金額上看千億元。
10案分別是，環狀線南環段Y4站通過的文山區埤腹新村、大安區信義市場、中正區臨沂段。整宅部分，南機場整宅單元4與5，建物因0403地震有明顯受損，市府1周內協助住戶開公辦都更說明會，1個月內達到第1階段75%門檻，啟動公辦都更招商程序；涉及490戶產權的信維整宅是完整街廓的千坪基地，戶數龐大、產權結構複雜，僅115天即完成9成以上模擬選配。
民間社區案件，在「南港之心」及「南港新都」帶動下，今年透過公辦都更7599助攻，南港產專區2-25（御成苑案）與2-32單元將招商；因損鄰事件啟動公辦都更的大直北安段東側（大直儒玉案）與南側（大直藏璽案），去年首次招商未果，經調整招商條件，3、4月會公告招商。
