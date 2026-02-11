快訊

證交所首辦封關典禮 馬年上看4萬點？董座「這樣說」投資人要開心了

「太陽的新娘」韓星鄭恩宇過世…享年40歲 曾許願「想被大家記得」

等了20年！布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」合體 全球影迷淚崩

「大都更時代」動起來 北市信維整宅、大直損鄰案住新家不遠了

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市大安精華區「蛋黃中蛋黃」的信維整宅。本報資料照片
北市大安精華區「蛋黃中蛋黃」的信維整宅。本報資料照片

北市邁入「大都更時代」，蔣市府3年來祭出都更八箭促報核案件數倍增，年均117件是過去9年2.3倍。今年公辦都市更新10案齊發，包含信維整宅、南機場整宅、南港產專區、大直損鄰案等指標性案件。

北市住都中心與財政局今辦「都更領航X節能降稅」記者會。住都中心綜合事業部主任夏翠蒂今說，中心2012年成立，累積13年公辦都更經驗，從前期整合、招商推動到工程完工均有實績；至今已招商成功18案，累計帶動投資金額達1141億元，其中5案已完工，包括大直北安段、科技大樓瑞安段、敦南安和、松山民權東及信義三興。

夏翠蒂指出，住都中心2015年深入整宅地區，設置駐地工作站，協助住戶了解更新程序及各項都更政策，凝聚社區共識，近年已在水源二三期、南機場及斯文整宅看到成效；配合市府「7599專案」政策，將公辦都更的量能從整宅推展至民間社區。

截至去年底，住都中心擔任實施者累計30案、服務超過7200戶，戶數量是2022年底的2.1倍。夏翠蒂說，中心去年8案招商，已有4案成功招商。

夏翠蒂指出，近4年中心招商成果亮眼，平均每年招商件數達5.8件，較2016至2022年間的2.3件成長2.5倍。今年再度提升招商件數，推出10處更新基地，將協助1445戶住戶的社區進入公辦都更的重建程序，預計帶動468億元以上投資金額，總銷售金額上看千億元。

10案分別是，環狀線南環段Y4站通過的文山區埤腹新村、大安區信義市場、中正區臨沂段。整宅部分，南機場整宅單元4與5，建物因0403地震有明顯受損，市府1周內協助住戶開公辦都更說明會，1個月內達到第1階段75%門檻，啟動公辦都更招商程序；涉及490戶產權的信維整宅是完整街廓的千坪基地，戶數龐大、產權結構複雜，僅115天即完成9成以上模擬選配。

民間社區案件，在「南港之心」及「南港新都」帶動下，今年透過公辦都更7599助攻，南港產專區2-25（御成苑案）與2-32單元將招商；因損鄰事件啟動公辦都更的大直北安段東側（大直儒玉案）與南側（大直藏璽案），去年首次招商未果，經調整招商條件，3、4月會公告招商。

因損鄰事件啟動公辦都更的大直北安段東側（大直儒玉案），去年首次招商未果，今年將再公告招商。圖／北市住都中心提供
因損鄰事件啟動公辦都更的大直北安段東側（大直儒玉案），去年首次招商未果，今年將再公告招商。圖／北市住都中心提供

公辦都更 南機場
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

熱帶雨林區將翻新 北市動物園邀約走訪添回憶

北市公辦都更今年大爆發...蔣萬安再推降稅新政 讚李四川老經驗

高雄大膽竊賊2天連偷社區8棟透天厝 醫師、警察受害損失百萬

土方之亂有解了！與中央溝通 李四川曝五大解方

相關新聞

過年刮刮樂攻略…300元這款「賺錢機率最高」！理財館長：小賭怡情即可

開頭先聲明小賭可以怡情，但千萬不要抱著一定要翻身的心態沉迷於此，我敢肯定你翻不了身、只會翻車而已！ 不過過年總是會想刮個幾張碰碰運氣，今天來分享各個價位我比較推薦的選擇，並列出數據參考： 1.百元

「大都更時代」動起來 北市信維整宅、大直損鄰案住新家不遠了

北市邁入「大都更時代」，蔣市府3年來祭出都更八箭促報核案件數倍增，年均117件是過去9年2.3倍。今年公辦都市更新10案...

房市景氣低迷...蔣市府砸468億推10大公辦都更

台北市長蔣萬安今宣布今年信維整宅等10件公辦都更案招商，專家認為房市管制沒鬆綁，景氣仍低迷，政府大力推都更，對於營建業是...

水湳轉運中心南側二期基地 BOT 先期規劃通過 啟動招商

獲國家卓越建設獎最高榮譽「卓越獎」肯定的水湳轉運中心工程進入完工倒數，為進一步強化轉運機能與周邊發展，台中市政府交通局同...

水湳轉運中心南側基地招商 可規畫商辦購物中心旅館等多種機能

台中市水湳轉運中心預計今年第一季完工、6月啟用，轉運中心的基地除了中心本體，南側還有約3.35公頃的空地，市府決定以BO...

好市多開發團隊拜訪盧秀燕 認台中有潛力上看6家分店

美商好市多（Costco）目前在台中開設2家分店，開發團隊昨日拜會台中市長盧秀燕，認為以台中的人口增長潛力，開到6家分店...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。