快訊

證交所首辦封關典禮 馬年上看4萬點？董座「這樣說」投資人要開心了

「太陽的新娘」韓星鄭恩宇過世…享年40歲 曾許願「想被大家記得」

等了20年！布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」合體 全球影迷淚崩

臺灣港務港勤公司舉辦3艘拖船交船典禮 持續強化港區作業效能與航安

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
臺灣港務港勤公司11日上午於高雄港棧貳庫廣場，舉行「6400匹暨3600匹馬力拖船交船典禮」。照片／港務公司提供
臺灣港務港勤公司11日上午於高雄港棧貳庫廣場，舉行「6400匹暨3600匹馬力拖船交船典禮」。照片／港務公司提供

臺灣港務港勤公司11日上午於高雄港棧貳庫廣場，舉行「6400匹暨3600匹力拖船交船典禮」，慶祝三艘新建拖船順利完工交付，並象徵港區船隊升級的重要里程碑。

本次交付之三艘拖船，分別為一艘6,400匹馬力級拖船及兩艘3,600匹馬力級拖船，由中信造船承造。本次新造拖船在設計與建造階段即著重動力性能、作業穩定性及整體安全等級，除全面符合國際相關規範外，並通過日本船級協會(NK)及驗船中心(CR)之認證，進一步提升靠離泊作業效率與航行安全。

在節能減碳與永續發展方面，新船亦導入節能減碳設計，特別於靠岸待命期間配置儲能系統，可有效降低柴油發電機使用頻率，減少燃料消耗與碳排放，展現港勤公司落實低碳航運及回應淨零轉型政策的具體行動。

未來，新船將投入港區船舶靠離泊作業，並可支援離岸風電運維、海事工程拖帶、新能源船舶靠泊及海難救助等多元任務，讓港口不僅是航運停靠節點，更成為支援國家能源轉型、強化海事安全與產業發展的重要力量。

典禮於林次長之見證下，由中信造船公司韓董事長將拖船模型致贈予港務公司周董事長，象徵三艘拖船建造圓滿完成正式交付，並由全體貴賓共同合影留念。隨後，三艘新船同步鳴笛，宣示正式啟航，為港區營運注入嶄新量能。

港勤公司表示未來將持續配合交通部及港務公司整體發展政策與營運方向，推動並強化船隊汰舊換新計畫、專業人力培訓、作業制度與設備管理，為港區運輸安全及產業發展提供堅實後盾。

董事長 造船
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

民進黨高雄市議員初選登記今天結束 至少3人將脫黨參選

爭取環港南路銜接台61高架化 龍井2千鄉親陳情 台中港方帶回規劃

高雄大業北路「徵收超過30年」仍未闢建 違建危樓遍地讓公安危險

影／海鯤艦完成首度潛航測試 出海8小時安全返港

相關新聞

過年刮刮樂攻略…300元這款「賺錢機率最高」！理財館長：小賭怡情即可

開頭先聲明小賭可以怡情，但千萬不要抱著一定要翻身的心態沉迷於此，我敢肯定你翻不了身、只會翻車而已！ 不過過年總是會想刮個幾張碰碰運氣，今天來分享各個價位我比較推薦的選擇，並列出數據參考： 1.百元

「大都更時代」動起來 北市信維整宅、大直損鄰案住新家不遠了

北市邁入「大都更時代」，蔣市府3年來祭出都更八箭促報核案件數倍增，年均117件是過去9年2.3倍。今年公辦都市更新10案...

房市景氣低迷...蔣市府砸468億推10大公辦都更

台北市長蔣萬安今宣布今年信維整宅等10件公辦都更案招商，專家認為房市管制沒鬆綁，景氣仍低迷，政府大力推都更，對於營建業是...

水湳轉運中心南側二期基地 BOT 先期規劃通過 啟動招商

獲國家卓越建設獎最高榮譽「卓越獎」肯定的水湳轉運中心工程進入完工倒數，為進一步強化轉運機能與周邊發展，台中市政府交通局同...

水湳轉運中心南側基地招商 可規畫商辦購物中心旅館等多種機能

台中市水湳轉運中心預計今年第一季完工、6月啟用，轉運中心的基地除了中心本體，南側還有約3.35公頃的空地，市府決定以BO...

好市多開發團隊拜訪盧秀燕 認台中有潛力上看6家分店

美商好市多（Costco）目前在台中開設2家分店，開發團隊昨日拜會台中市長盧秀燕，認為以台中的人口增長潛力，開到6家分店...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。