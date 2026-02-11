快訊

證交所首辦封關典禮 馬年上看4萬點？董座「這樣說」投資人要開心了

「太陽的新娘」韓星鄭恩宇過世…享年40歲 曾許願「想被大家記得」

等了20年！布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」合體 全球影迷淚崩

美時自德國Formycon公司授權生物相似藥亞太市場權 搶攻70億美元商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

美時（1795）11日宣布，與德國Formycon AG公司簽署抗癌藥Keytruda的生物相似藥候選藥物FYB206（Pembrolizumab）獨家授權協議。美時將取得這項藥物亞太市場所有權，搶攻未來年70億美元市場商機。

雙方簽署協議後，Formycon將收取預付金，並可於達成特定開發及法規進展後，進一步獲得里程金。此外，產品於亞太區市場上市後，Formycon亦能收取銷售毛利之分潤。Formycon也將負責成品藥物的製造與供應。

美時表示，FYB206已接近臨床開發階段的尾聲，主要試驗終點數據預期於2026年第1季公布。待數據資料完成後，Formycon與美時將緊密合作，依各亞太國家的法規要求推動送件申請。

Pembrolizumab為一種人源化單株抗體，屬於免疫檢查點抑制劑，用於多種腫瘤治療。Keytruda®於腫瘤領域涵蓋廣泛的適應症，2025年全球銷售金額達到317億美元，是目前全球最暢銷的藥品之一，凸顯出全球腫瘤治療領域的龐大需求以及市場潛力。根據市場研究估計，2025年Keytruda在亞太地區的銷售可望達到約70億美元。

Formycon商務長Nicola Mikulcik表示，「加入這項重要的腫瘤治療藥物，突顯出Formycon和美時之間長期且互信的合作基礎，也象徵Formycon在全球的商業化策略中再次邁出重要一步。美時在亞太區擁有獨特且深厚的布局。與美時攜手合作，我們希望為重大疾病的患者提供更多有效且具成本效益的治療選擇，同時創造長期、永續的價值」。

美時總經理Petar Vazharov表示，「很高興藉由簽署FYB206授權協議，深化與Formycon的合作關係。FYB206為腫瘤領域中極具重要性的生物相似藥候選藥物。生物相似藥是美時重要的成長動能之一，而Pembrolizumab是臨床上最具影響力、全球最廣泛使用的生物製劑之一。結合Formycon的開發能力與美時橫跨亞太區域堅實的商業平台，我們希望能夠提供病患高品質且具成本效益的生物製劑治療選擇。同時，美時將進一步強化在亞太區的腫瘤專科藥品產品線」。

美時 腫瘤 市場
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

80歲老婦大腿與膝蓋疼痛少見肝樣癌 銳視刀治療縮小腫瘤

比亞迪1月在德銷量 比特斯拉多1倍

比亞迪1月在德國電動車銷量年增10倍 遠超特斯拉

報告出爐！豬哥亮愛女謝金晶右乳長腫瘤 病況曝光

相關新聞

過年刮刮樂攻略…300元這款「賺錢機率最高」！理財館長：小賭怡情即可

開頭先聲明小賭可以怡情，但千萬不要抱著一定要翻身的心態沉迷於此，我敢肯定你翻不了身、只會翻車而已！ 不過過年總是會想刮個幾張碰碰運氣，今天來分享各個價位我比較推薦的選擇，並列出數據參考： 1.百元

「大都更時代」動起來 北市信維整宅、大直損鄰案住新家不遠了

北市邁入「大都更時代」，蔣市府3年來祭出都更八箭促報核案件數倍增，年均117件是過去9年2.3倍。今年公辦都市更新10案...

房市景氣低迷...蔣市府砸468億推10大公辦都更

台北市長蔣萬安今宣布今年信維整宅等10件公辦都更案招商，專家認為房市管制沒鬆綁，景氣仍低迷，政府大力推都更，對於營建業是...

水湳轉運中心南側二期基地 BOT 先期規劃通過 啟動招商

獲國家卓越建設獎最高榮譽「卓越獎」肯定的水湳轉運中心工程進入完工倒數，為進一步強化轉運機能與周邊發展，台中市政府交通局同...

水湳轉運中心南側基地招商 可規畫商辦購物中心旅館等多種機能

台中市水湳轉運中心預計今年第一季完工、6月啟用，轉運中心的基地除了中心本體，南側還有約3.35公頃的空地，市府決定以BO...

好市多開發團隊拜訪盧秀燕 認台中有潛力上看6家分店

美商好市多（Costco）目前在台中開設2家分店，開發團隊昨日拜會台中市長盧秀燕，認為以台中的人口增長潛力，開到6家分店...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。