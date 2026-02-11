過年刮刮樂攻略…300元這款「賺錢機率最高」！理財館長：小賭怡情即可

開頭先聲明小賭可以怡情，但千萬不要抱著一定要翻身的心態沉迷於此，我敢肯定你翻不了身、只會翻車而已！

不過過年總是會想刮個幾張碰碰運氣，今天來分享各個價位我比較推薦的選擇，並列出數據參考：

1.百元的「馬年行大運」，中獎率高達50%又只要100元而已，如果只是想要有個參與感那這張算是首選，缺點是最大獎只有5萬元，而且賺錢的機率甚至只有3%，（不過...好處就是虧也頂多虧100元）

2.三百元的「海底尋寶」是今年刮刮樂當中賺錢機率最高的選擇，甚至比千元的刮刮樂還更高

3.如果想要100%中獎的感覺，可以選擇「金馬獎」，而且最大獎有300萬元，至少不會有刮完落空的感受，前兩年我好像都是選這個

3.「1200萬大吉利」只要千元，但期望值跟兩千元的差異不大，而且中獎機率還有七成，如果想要有更多參與感的話可以選這張

4.「2000萬超級大紅包」主要是大獎2000萬最有感，但是頭獎的機率僅0.00008%而已，實在是超低，但算下來的期望值也比其他價位的高一點

5.所有刮刮樂的期望值都是負的，也就是買越多賠越多，要玩的話請把這些當作娛樂費用，不用妄想可以賺到什麼錢，有賺錢的話就當運氣就好了！

◎感謝 理財館長 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。