輝能科技法國敦克爾克超級電池工廠 正式動土

輝能科技（ProLogium Technology）在2月10日於法國敦克爾克舉行其超級電池工廠（Gigafactory）動土典禮，正式啟動建設工程，並標誌著向歐洲電池價值鏈建構邁出關鍵一步，且將於歐洲啟動其「超流體化全無機固態鋰陶瓷電池」量產平台建設。此次動土儀式代表專案由規劃階段正式邁入執行階段，並在法國政府及各級主管機關的大力支持下，成為輝能集團首座位於台灣以外的生產基地，進一步確立輝能在法國的長期工業布局。

法國總統Emmanuel Macron表示：「輝能選擇法國，並特別選擇敦克爾克，作為其首座歐洲電池超級工廠的落腳地，這是法國的驕傲。此一投資將在敦克爾克地區創造就業機會，並支持我們低碳經濟轉型。正如我們一直以來對輝能所展現的支持，我們將持續，且一以貫之地提升法國及各地區對未來產業的吸引力。這不僅關乎法國與歐洲的自主權，更是經濟、社會與氣候轉型的關鍵使命。」

輝能科技創辦人暨執行長楊思枬表示：「此次動土象徵輝能由創新邁向可規模化製造的重要里程碑。憑藉我們已被驗證的量產經驗，我們正將此量產平台引入歐洲，並以『平台化』思維打造敦克爾克產線，涵蓋設備建置、製程窗口到品質系統，確保穩定且具工業規模的一致產出。自今日起，我們將依循明確的里程碑，推進量產啟動與產能爬坡，同時深化與在地夥伴的合作，建立韌性的供應鏈，支撐歐洲能源轉型與工業發展目標。」

法國經濟、財政暨工業、能源與數位主權部長Roland Lescure表示：「首次踏上這座未來超級工廠的基地，我可以清楚看見我們的工業雄心正逐步成形。與輝能的合作，代表法國與歐洲工業邁向關鍵里程碑。我們的目標非常明確：透過促進創新並創造未來就業機會的專案，讓法國成為電池技術自主權的領導者。」

輝能表示，本專案建立於輝能成熟的量產準備度與長期投資承諾之上，目標是提供更安全、更高性能的次世代電池，同時強化歐洲在電池技術與供應鏈的自主權。

敦克爾克基地將建立涵蓋製造生產、品質控管與供應鏈協作的在地生產系統，並以全無機固態電解質架構為核心，在安全性、性能與可量產性之間取得平衡。輝能亦將攜手歐洲夥伴，強化供應鏈韌性，加速電池在地化，歐洲長期電動化與產業安全目標保持一致。