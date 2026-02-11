春節9天連假來臨 公路局推搭公共運輸享更多優惠措施

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為紓解連續假期返鄉及外出旅遊的車潮，公路局擬定相關疏導措施及多項公共運輸優惠措施，自2026年2月13日下午至115年2月22日止，執行春節連續假期交通疏運計畫。交通部公路局已協調督導各公路汽車客運業者確實執行「春節連續假期旅客疏運計畫」，以確保能平安順利完成旅客疏運工作。國道客運業者已開始陸續發售春節期間去回程車票，春節疏運期間公路汽車客運業將提供充足的運能和優惠措施。

1.自連假前1日(115年2月13日)至收假日(2月22日)，結合 11 家國道客運業者 88 條中長程優惠路線提供史上最大6折優惠；搭乘國道客運、臺鐵與高鐵 10 小時內以電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠，並新增 58 條指定幸福巴士免費搭乘，提供返鄉民眾最後一哩路更加便捷。

2.加入TPASS2.0+會員，搭乘西部中長途或東部國道客運2-3次可享15%回饋金，4次以上享30%回饋金，連續假期期間優惠疊加，最高可享42折優惠。

針對宜蘭地區，已請國道5號客運業者增開班次，參考歷次連續假期尖峰時段平均3至5分鐘發1班車，並視旅客情況機動加班。另外公路局春節連假期間配合高速公路局實施國5北上宜蘭至頭城路肩開放大客車通行路段及主線儀控號誌，提升國道客運疏運效率，節省民眾旅行時間，歡迎民眾多加利用。

對於自行開車返鄉及出遊的民眾，公路局針對11處國道易壅塞路段、27處省道易壅塞路段、13處地方大型活動及重要觀光景點，已規劃相關交通疏導管制措施，包括規劃替代道路、提供旅行時間資訊、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調地方政府、觀光主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強取締違規停車等。

省道重點路段疏運措施彙整如下：

1.台9線蘇花路廊：春節連續假期期間持續實施路廊特定時段禁行21噸以上大貨車，並於禁行時段實施大客車行駛蘇花改路肩措施，於連假第1日6：00~10：00及第2日至第3日(除夕)6:00~13:00採南向禁行管制，第4日至第6日(初一至初三)4:00~17:00採雙向禁行管制，第7日至第8日(初四至初五)12:00~20:00及第9日(初六)12:00~18:00採北向禁行管制。

2.台9線南迴公路：新路社區北上縮減車道，將於第4日、第5日(初一、初二)北上實施漸變措施，雙流社區南下縮減車道，將於第7日至第9日(初四至初六)南下實施漸變措施。

3.台61線西濱快速公路：台68線西行南寮匝道禁止左轉台15線南下、封閉67K新港三街路口、封閉62K竹1路口，竹南路段將實施優化號誌時制，並配合高公局封閉西濱交流道北上入口匝道，以及6處號誌路口封閉。

公路局相關疏運資訊均可至該局網站查詢，或下載「幸福公路」App查詢省道即時路況、國道替代道路、交管措施、防災及交通生活等資訊，及下載「iBus公路客運」App查詢客運及市區公車相關資訊；公路局亦提供用路人服務中心免付費專線作為省道反映路況及客運申訴電話，期能在春節連續假期減少交通壅塞。

