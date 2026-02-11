崇越攜手新北市府打造 AI+ 智慧園區污水處理系統

為加速AI產業化發展並落實環境永續，新北市政府經濟發展局斥資新台幣9.35億元，推動AI+智慧園區污水下水道整頓計畫，委由半導體整合服務龍頭──崇越科技（5434）旗下環保工程子公司建越科技執行。「新北國際AI+智慧園區污水下水道系統促進民間參與（BTO）案」11日舉行簽約儀式，由新北市長侯友宜、經濟發展局長盛筱蓉與崇越集團副董事長賴杉桂等貴賓，見證AI轉型、環境永續與公共空間活化共存共好的未來。

崇越集團旗下建越科技承攬「新北國際AI+智慧園區污水下水道系統」案，預計於2029年完工，為全台首宗在都市計畫區內工業用地設置污水處理設施的案例，有助提升園區整體綠色產業形象。針對園區內涵蓋電子、金屬、機械等多元產業所產生之廢污水，建越科技提出完善的對應方案，建構完整污水下水道與處理系統，每日處理量可達4,700立方公尺（CMD），採用MLE單段AO除氮技術，並設置管理中心、污水處理及污泥處理等設施，確保放流水水質符合相關法規標準，守護下游林口溪流域生態環境。

在規劃設計上，建越科技工程團隊秉持不影響市民休憩空間的原則，透過立體化設施配置，有效整合地上綠地與地下機能。所有污水處理單元與池槽均設置於室內，地面空間則結合綠色植栽與景觀設計，有效降低傳統設施的鄰避效應。憑藉多年深耕半導體級廠房及公共工程的環保工程經驗，建越科技將確保新北AI園區污水處理設施超越傳統規格，成為兼具功能與美感的綠建築新地標，實現「廠園共生」的發展目標。

建越科技於全台累積豐富的污水處理工程實績，包含桃園文青水園水資源回收中心、文青水園再生水中心等多項指標性大案，亦榮獲「公共工程金質獎」、「金品獎」及「國家卓越建設獎」等多項肯定，展現其在環保工程領域的專業實力。

透過建越科技在環工領域的深厚能量，打造符合ESG指標、環境友善的智慧製造科技城，吸引更多高產值、低污染的國際科技大廠進駐。新北市政府亦將持續優化園區環境，讓林口成為引領台灣邁向下一階段AI革命的重要推手。

崇越集團副董事長賴杉桂表示：「AI產業的發展，不僅需要先進製程與關鍵材料，更仰賴完善且永續的基礎建設作為支撐。崇越集團長期深耕半導體與環保工程領域，實現產業發展與環境永續並進，為台灣AI與智慧製造奠定穩健基礎。」