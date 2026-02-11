看美製進口車關稅 Tesla台灣：官方政策未定暫不回應

特斯拉（Tesla）今天在台北啟用大巨蛋V4超級充電站，針對美製進口車關稅議題，Tesla台灣回覆記者提問表示，政府官方政策未定，包括定價策略、車款規劃等，暫時不會有正式訊息。

特斯拉今天在台北啟用全台最大V4第四代超級充電站「台北大巨蛋」，台灣第700支特別版超級充電座同步亮相。

特斯拉台灣總經理詹依宛致詞表示，2025年特斯拉在台灣總掛牌數超過1.6萬輛，台灣特斯拉車主累計超過7萬名。

在超級充電站布局方面，詹依宛指出，特斯拉在台灣從2017年設置首座超級充電站開始，加上今天在台北大巨蛋設立全台最大規模的超級充電站，累計全台已布建115站，超級充電座達到700支，在全台超充網絡涵蓋率提升至70%。

展望今年，詹依宛預估，特斯拉今年底前在台灣完工超級充電站數量，累計將達125站，將有更多V4超級充電站設立。

特斯拉說明，超級充電站在台為跨縣市通勤移動及長途旅行設計，能在短時間內高效充電。目前在台販售車款僅需充電5分鐘，可補充最高120公里續航里程；充15分鐘可達超過300公里續航。台北大巨蛋站全數為V4超級充電座，今年也將有更多V4超級充電站點在台開放。

特斯拉指出，也在全台裝設超過1200支目的地充電座，設點在各商場、機關、停車場，每小時充電可補充60公里以上續航里程。