快訊

「太陽的新娘」韓星鄭恩宇過世…享年40歲 曾許願「想被大家記得」

等了20年！布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」合體 全球影迷淚崩

高雄美濃大峽谷不止一個犯罪集團 嫌犯假種水蓮真盜挖

看美製進口車關稅 Tesla台灣：官方政策未定暫不回應

中央社／ 台北11日電

特斯拉（Tesla）今天在台北啟用大巨蛋V4超級充電站，針對美製進口車關稅議題，Tesla台灣回覆記者提問表示，政府官方政策未定，包括定價策略、車款規劃等，暫時不會有正式訊息。

特斯拉今天在台北啟用全台最大V4第四代超級充電站「台北大巨蛋」，台灣第700支特別版超級充電座同步亮相。

特斯拉台灣總經理詹依宛致詞表示，2025年特斯拉在台灣總掛牌數超過1.6萬輛，台灣特斯拉車主累計超過7萬名。

在超級充電站布局方面，詹依宛指出，特斯拉在台灣從2017年設置首座超級充電站開始，加上今天在台北大巨蛋設立全台最大規模的超級充電站，累計全台已布建115站，超級充電座達到700支，在全台超充網絡涵蓋率提升至70%。

展望今年，詹依宛預估，特斯拉今年底前在台灣完工超級充電站數量，累計將達125站，將有更多V4超級充電站設立。

特斯拉說明，超級充電站在台為跨縣市通勤移動及長途旅行設計，能在短時間內高效充電。目前在台販售車款僅需充電5分鐘，可補充最高120公里續航里程；充15分鐘可達超過300公里續航。台北大巨蛋站全數為V4超級充電座，今年也將有更多V4超級充電站點在台開放。

特斯拉指出，也在全台裝設超過1200支目的地充電座，設點在各商場、機關、停車場，每小時充電可補充60公里以上續航里程。

特斯拉 台北
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

美製車關稅傳歸零「汽車降價1成」？網不信：台灣玩法是加價賣

全民權證／創意 選價內外15%

特斯拉副總裁：中AI訓練中心投用 算力滿足目前需求

比亞迪1月在德銷量 比特斯拉多1倍

相關新聞

過年刮刮樂攻略…300元這款「賺錢機率最高」！理財館長：小賭怡情即可

開頭先聲明小賭可以怡情，但千萬不要抱著一定要翻身的心態沉迷於此，我敢肯定你翻不了身、只會翻車而已！ 不過過年總是會想刮個幾張碰碰運氣，今天來分享各個價位我比較推薦的選擇，並列出數據參考： 1.百元

房市景氣低迷...蔣市府砸468億推10大公辦都更

台北市長蔣萬安今宣布今年信維整宅等10件公辦都更案招商，專家認為房市管制沒鬆綁，景氣仍低迷，政府大力推都更，對於營建業是...

水湳轉運中心南側二期基地 BOT 先期規劃通過 啟動招商

獲國家卓越建設獎最高榮譽「卓越獎」肯定的水湳轉運中心工程進入完工倒數，為進一步強化轉運機能與周邊發展，台中市政府交通局同...

水湳轉運中心南側基地招商 可規畫商辦購物中心旅館等多種機能

台中市水湳轉運中心預計今年第一季完工、6月啟用，轉運中心的基地除了中心本體，南側還有約3.35公頃的空地，市府決定以BO...

好市多開發團隊拜訪盧秀燕 認台中有潛力上看6家分店

美商好市多（Costco）目前在台中開設2家分店，開發團隊昨日拜會台中市長盧秀燕，認為以台中的人口增長潛力，開到6家分店...

預售屋有多慘？全台交易從12萬件變3萬件、 新竹縣市單月剩百件

房仲統計預售屋實價揭露資料，全台預售屋交易量從2024年12.2萬件，2025年大幅下滑至3.6萬件，年減幅高達70%，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。