Tesla 11日啟用全台最大台北大巨蛋 V4 第四代超級充電站

Tesla 11日啟用全台最大 V4 第四代超級充電站「台北大巨蛋」，台灣第 700 座特別版超充同步亮相，開幕期間連續三日限時推出 Tesla 車主免費充電活動。現 Tesla 已在全台建置高達 115 站的密集超充網路，並公布將於 2026 年完成全台 125 站的布建，持續提升台灣的電動車充電設備基建與 Tesla 車主便利性。

台北大巨蛋超級充電站共有計 18 支 V4 超級充電座，為全台最大超級充電站，設點位置於台北大巨蛋地下一層，現無需停車費即可進入充電，為台北市民與通勤、駕車至台北市區的 Tesla 車主提供方便的充電點位。適逢台灣第 700 支超級充電座落成，今同步揭幕台灣專屬的特別版設計，以連綿的山脈等高線意象搭配第 700 座金屬銘牌，代表 Tesla 在台持續建構完整充電網路的承諾。

Tesla 台灣總經理詹依宛表示，隨台北大巨蛋超級充電站開幕，現全台合計已達 115 站，超充網路涵蓋超過全台 70% 人口，並計畫將於 2026 年達標全台 125 站的總量，對標 2022 年至今超充站數已翻倍成長。慶祝開幕，Tesla 推出限時充電免費活動，邀請車主於 2 月 11 日至 13 日前往台北大巨蛋超級充電站，凡車主於個人社群媒體拍照、打卡並標記 Tesla Taiwan，即可享有充電免費。

Tesla 超級充電站專為跨縣市通勤移動、長途旅行設計，能在短時間內高效充電，現在台販售車款僅需充電 5 分鐘即可補充最高 120 公里續航里程、充 15 分鐘則可達超過 300 公里續航。V4 第四代超級充電座具有全新的外觀設計與充電體驗，採用更簡潔並具未來感的設計語彙，搭配全新升級、長度增加的充電槍線，進一步提升車主使用便利性與效率。台北大巨蛋站全數為 V4 超級充電座，2026 年度也即將有更多 V4 超級充電站點在台開放，服務突破 7 萬人大關的台灣 Tesla 車主，透過產品進化與充電網路密度提升，Tesla 正穩步推進台灣電動車充電基礎建設與便利性。

Tesla 亦在全台裝設超過 1,200 支目的地充電座，設點於各商場、機關、停車場，每小時充電可補充達 60 公里以上續航里程，站點皆可於 Tesla 車內螢幕或手機 Tesla App 查看導航，在前往購物、用餐、臨停期間輕鬆充電。而多數 Tesla 車主亦選擇於購車時同步安裝家用壁掛式充電座，在家為電動車充電最為方便實惠，每日返家充電，隔日即可滿電出門，也能在非尖峰時段享受低廉的充電費用。針對本季度新交車車主安裝壁掛式充電座，可享 Tesla「滿電出門方案」，安裝價格最低僅需 $27,000（單相電環境十米內）；如社區大樓管委會尚未開放安裝電動車充電座，亦可報名 Tesla「電動車友善社區計畫」，將由專家到府向管委會提供免費場勘與規劃諮詢，新車主之社區若後續成功開放安裝，有機會獲得最高 $50,000 安裝費用折抵與專屬購車禮遇。

Tesla 透過產品進化、服務拓展與充電網路密度提升，穩步推進台灣電動車普及進程，未來隨更多創新產品與基礎建設落地，Tesla 期望以全方位的純電解決方案，持續為台灣車主帶來便利、安全且富有樂趣的純電生活體驗。