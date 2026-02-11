Tesla 11日啟用全台最大台北大巨蛋 V4 第四代超級充電站

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
Tesla 啟用全台最大「台北大巨蛋」 V4 第四代超級充電站，開幕期間連續三日限時推出 Tesla 車主免費充電。業者／提供
Tesla 啟用全台最大「台北大巨蛋」 V4 第四代超級充電站，開幕期間連續三日限時推出 Tesla 車主免費充電。業者／提供

Tesla 11日啟用全台最大 V4 第四代超級充電站「台北大巨蛋」，台灣第 700 座特別版超充同步亮相，開幕期間連續三日限時推出 Tesla 車主免費充電活動。現 Tesla 已在全台建置高達 115 站的密集超充網路，並公布將於 2026 年完成全台 125 站的布建，持續提升台灣的電動車充電設備基建與 Tesla 車主便利性。

台北大巨蛋超級充電站共有計 18 支 V4 超級充電座，為全台最大超級充電站，設點位置於台北大巨蛋地下一層，現無需停車費即可進入充電，為台北市民與通勤、駕車至台北市區的 Tesla 車主提供方便的充電點位。適逢台灣第 700 支超級充電座落成，今同步揭幕台灣專屬的特別版設計，以連綿的山脈等高線意象搭配第 700 座金屬銘牌，代表 Tesla 在台持續建構完整充電網路的承諾。

Tesla 台灣總經理詹依宛表示，隨台北大巨蛋超級充電站開幕，現全台合計已達 115 站，超充網路涵蓋超過全台 70% 人口，並計畫將於 2026 年達標全台 125 站的總量，對標 2022 年至今超充站數已翻倍成長。慶祝開幕，Tesla 推出限時充電免費活動，邀請車主於 2 月 11 日至 13 日前往台北大巨蛋超級充電站，凡車主於個人社群媒體拍照、打卡並標記 Tesla Taiwan，即可享有充電免費。

Tesla 超級充電站專為跨縣市通勤移動、長途旅行設計，能在短時間內高效充電，現在台販售車款僅需充電 5 分鐘即可補充最高 120 公里續航里程、充 15 分鐘則可達超過 300 公里續航。V4 第四代超級充電座具有全新的外觀設計與充電體驗，採用更簡潔並具未來感的設計語彙，搭配全新升級、長度增加的充電槍線，進一步提升車主使用便利性與效率。台北大巨蛋站全數為 V4 超級充電座，2026 年度也即將有更多 V4 超級充電站點在台開放，服務突破 7 萬人大關的台灣 Tesla 車主，透過產品進化與充電網路密度提升，Tesla 正穩步推進台灣電動車充電基礎建設與便利性。

Tesla 亦在全台裝設超過 1,200 支目的地充電座，設點於各商場、機關、停車場，每小時充電可補充達 60 公里以上續航里程，站點皆可於 Tesla 車內螢幕或手機 Tesla App 查看導航，在前往購物、用餐、臨停期間輕鬆充電。而多數 Tesla 車主亦選擇於購車時同步安裝家用壁掛式充電座，在家為電動車充電最為方便實惠，每日返家充電，隔日即可滿電出門，也能在非尖峰時段享受低廉的充電費用。針對本季度新交車車主安裝壁掛式充電座，可享 Tesla「滿電出門方案」，安裝價格最低僅需 $27,000（單相電環境十米內）；如社區大樓管委會尚未開放安裝電動車充電座，亦可報名 Tesla「電動車友善社區計畫」，將由專家到府向管委會提供免費場勘與規劃諮詢，新車主之社區若後續成功開放安裝，有機會獲得最高 $50,000 安裝費用折抵與專屬購車禮遇。

Tesla 透過產品進化、服務拓展與充電網路密度提升，穩步推進台灣電動車普及進程，未來隨更多創新產品與基礎建設落地，Tesla 期望以全方位的純電解決方案，持續為台灣車主帶來便利、安全且富有樂趣的純電生活體驗。

Tesla 台北 電動車
