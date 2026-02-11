房市景氣低迷...蔣市府砸468億推10大公辦都更

台北市長蔣萬安今宣布今年信維整宅等10件公辦都更案招商，專家認為房市管制沒鬆綁，景氣仍低迷，政府大力推都更，對於營建業是正向助力，也有人觀察，蓬勃發展的科技業吸引年輕人，缺工、建材等成本飆漲，確實跟不上市府推動都更的速度。

北市府今年10案公辦都更案共1445戶重建家園，招商總銷約千萬元，預計帶動468.24億元投資金額。第1季有大直北安段東側、南機場單元4，第2季為大直北安段南側、文山區脾腹新村，第3季是南機場單元5、信維整宅、大安區信義市場，第4季則有南港產專區2-32單元、中正區臨沂段，另南港產專區2-25單元招商中。

台北市結構技師公會理事長徐茂卿表示，過往景氣好，政府加速推動都更，缺工、缺料更嚴重，但目前中央的房市管制沒鬆綁，景氣持續低迷，民間建商都縮手或推案慢下來，使得營建廠商蓋房的用量比較少，工班、建材用料等部分較為舒緩，此時政府若能大力推動都更，對於營建業算是正向助力，人力與物力剛好能支援上。

徐茂卿也提到，即使台積電大力建廠、輝達要蓋總部，等工程告一段落，工人仍會回流到業界，屆時建案還是有工人可用。

他說，至於薪資，工人一天至少3000多元，每月做20天也有6萬多元，更專業的工作，月薪近10萬元不是問題，工地風吹日曬體力負擔較大，但累積經驗不會被AI取代，況且逐漸有新工法、新材料以解決人力問題，營建業仍具潛力適合長遠發展。

不過，業界的缺工、建材等成本飆漲，恐跟不上市府推動都更的速度。一名業界人士直言，「確實跟不上」，也舉例有都更建案流標多次，至今尚未決標。

該位人士表示，曾多次在工地看到模板工、鋼筋工等人力多是外籍移工或來打工學經驗的學生，原因是近年南科及AI科技業蓬勃發展，許多年輕人首選科技業，也有不少轉行去做月薪4、5萬元的線上作業員，變成現在得花到5萬多元才請得到人，「在缺少人力的情況下，只好抬高薪資去搶人。」

他說，台灣出生率逐年降低至去年僅10.7萬多人，電子業在台設廠，恐更吸引大批30歲上下的族群，可能造成其他行業人力短缺，加上目前年輕人多不願從事工地較勞累的工作，目前工人年齡普遍偏高，4、50歲已經算很年輕，甚至還有7、80歲的老師傅還在工地工作，「工地已經出現斷層，但是又不能不用他們。」