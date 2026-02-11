快訊

西島隆弘宣布退出AAA！第4度動喉部手術 將長期專心療養

蛇年收紅封關大漲532點 台積電帶頭衝再創1915元新天價

第一次去女朋友家就被「狗岳父死亡微笑」盯上 男子嚇壞：牠還很有禮貌

房市景氣低迷...蔣市府砸468億推10大公辦都更

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市大安精華區「蛋黃中蛋黃」的信維整宅，今年第3季將招商。本報資料照片
北市大安精華區「蛋黃中蛋黃」的信維整宅，今年第3季將招商。本報資料照片

台北市長蔣萬安今宣布今年信維整宅等10件公辦都更案招商，專家認為房市管制沒鬆綁，景氣仍低迷，政府大力推都更，對於營建業是正向助力，也有人觀察，蓬勃發展的科技業吸引年輕人，缺工、建材等成本飆漲，確實跟不上市府推動都更的速度。

北市府今年10案公辦都更案共1445戶重建家園，招商總銷約千萬元，預計帶動468.24億元投資金額。第1季有大直北安段東側、南機場單元4，第2季為大直北安段南側、文山區脾腹新村，第3季是南機場單元5、信維整宅、大安區信義市場，第4季則有南港產專區2-32單元、中正區臨沂段，另南港產專區2-25單元招商中。

台北市結構技師公會理事長徐茂卿表示，過往景氣好，政府加速推動都更，缺工、缺料更嚴重，但目前中央的房市管制沒鬆綁，景氣持續低迷，民間建商都縮手或推案慢下來，使得營建廠商蓋房的用量比較少，工班、建材用料等部分較為舒緩，此時政府若能大力推動都更，對於營建業算是正向助力，人力與物力剛好能支援上。

徐茂卿也提到，即使台積電大力建廠、輝達要蓋總部，等工程告一段落，工人仍會回流到業界，屆時建案還是有工人可用。

他說，至於薪資，工人一天至少3000多元，每月做20天也有6萬多元，更專業的工作，月薪近10萬元不是問題，工地風吹日曬體力負擔較大，但累積經驗不會被AI取代，況且逐漸有新工法、新材料以解決人力問題，營建業仍具潛力適合長遠發展。

不過，業界的缺工、建材等成本飆漲，恐跟不上市府推動都更的速度。一名業界人士直言，「確實跟不上」，也舉例有都更建案流標多次，至今尚未決標。

該位人士表示，曾多次在工地看到模板工、鋼筋工等人力多是外籍移工或來打工學經驗的學生，原因是近年南科及AI科技業蓬勃發展，許多年輕人首選科技業，也有不少轉行去做月薪4、5萬元的線上作業員，變成現在得花到5萬多元才請得到人，「在缺少人力的情況下，只好抬高薪資去搶人。」

他說，台灣出生率逐年降低至去年僅10.7萬多人，電子業在台設廠，恐更吸引大批30歲上下的族群，可能造成其他行業人力短缺，加上目前年輕人多不願從事工地較勞累的工作，目前工人年齡普遍偏高，4、50歲已經算很年輕，甚至還有7、80歲的老師傅還在工地工作，「工地已經出現斷層，但是又不能不用他們。」

公辦都更 科技業
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

口腔癌復發遇么子出生 父堅持治療盼陪兒成長

【重磅快評】爭軍人加薪叫錯誤連結？賴清德顧立雄邏輯大謬誤

緩解「土方之亂」！台中市府公告異地暫置 建商籲：速設最終處置場

缺工大海嘯席捲全台！112.5萬職缺創新高 台灣人力去哪了？

相關新聞

輝達星艦定錨北士科房市 賴正鎰：建議北市府做好交通配套措施

輝達與北市府今天可望完成簽約，甚至傳出輝達要在北士科增第二總部基地。商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰指出，台北市發展...

房市景氣低迷...蔣市府砸468億推10大公辦都更

台北市長蔣萬安今宣布今年信維整宅等10件公辦都更案招商，專家認為房市管制沒鬆綁，景氣仍低迷，政府大力推都更，對於營建業是...

水湳轉運中心南側二期基地 BOT 先期規劃通過 啟動招商

獲國家卓越建設獎最高榮譽「卓越獎」肯定的水湳轉運中心工程進入完工倒數，為進一步強化轉運機能與周邊發展，台中市政府交通局同...

水湳轉運中心南側基地招商 可規畫商辦購物中心旅館等多種機能

台中市水湳轉運中心預計今年第一季完工、6月啟用，轉運中心的基地除了中心本體，南側還有約3.35公頃的空地，市府決定以BO...

好市多開發團隊拜訪盧秀燕 認台中有潛力上看6家分店

美商好市多（Costco）目前在台中開設2家分店，開發團隊昨日拜會台中市長盧秀燕，認為以台中的人口增長潛力，開到6家分店...

預售屋有多慘？全台交易從12萬件變3萬件、 新竹縣市單月剩百件

房仲統計預售屋實價揭露資料，全台預售屋交易量從2024年12.2萬件，2025年大幅下滑至3.6萬件，年減幅高達70%，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。