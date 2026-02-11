水湳轉運中心南側二期基地 BOT 先期規劃通過 啟動招商

獲國家卓越建設獎最高榮譽「卓越獎」肯定的水湳轉運中心工程進入完工倒數，為進一步強化轉運機能與周邊發展，台中市政府交通局同步推動南側二期基地開發。

市府交通局表示，水湳轉運中心本體將以ROT方式營運，南側二期基地則採BOT模式辦理，先期規劃已完成審議通過，後續將正式公告招商，朝結合商業設施的轉運核心發展，串聯人流、物流與商機，吸引企業投資進駐。

交通局長葉昭甫指出，市長盧秀燕上任以來，全力推動「四大轉運中心」建設，提升大眾運輸使用率並完善公共運輸服務體系。其中，水湳轉運中心位於水湳經貿園區東北隅，緊鄰國道1號及台74線快速道路，區位條件優越，具備匯聚人流與車流的交通樞紐潛力，未來將成為中部地區重要的轉運據點。

交通局說明，水湳轉運中心自111年9月15日開工，截至今年1月底工程進度已超過98%，目前進入最後收尾階段，預計今年上半年正式竣工。另毗鄰轉運中心的台中國際會展中心已啟動營運，首展即吸引超過5,000人次參觀，顯示水湳經貿園區各項重大建設陸續到位，未來轉運中心完工後，將可有效串聯周邊公共建設，帶動整體人流與商業發展動能。

葉昭甫進一步指出，水湳轉運中心南側二期基地位於西屯區經貿段1地號，基地面積約3.35公頃，使用分區為水湳經貿園區第二種經貿專用區，採BOT方式辦理，開發契約許可期間為50年；建蔽率為80%、容積率為500%(一期與二期合計)。

開發內容可規劃辦公空間、購物中心、旅館及婚宴會館等多元商業機能，並可作為轉運中心的重要輔助設施，提升整體服務品質與營運效益。