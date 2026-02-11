00955 中信日本商社溢價率已超過3% 留意溢價過大產生的價格波動風險

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

日股在首相高市早苗領導的自民黨眾議院大選勝出後持續上演慶祝行情，日股相關ETF也水漲船高。中信日本商社ETF（00955）溢價率已超過3%，中國信託投信提醒，投資人應特別注意溢價過大所產生的價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性，避免蒙受損失。

有買進計畫的投資人，需留意買貴的風險；目前持有的投資人，需留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險；套利交易投資人，需留意溢價波動的風險。

00955經理人辛忠駿表示，日本五大商社雖沒有直接的國防相關業務，但是商社提供上游原料貿易支持，例如國防相關戰略資源（鋼鐵、銅、鋁、稀土、鎢、鎳、鎵、鈾等），還有能源相關（原油、天然氣、電力等等），許多都屬於軍民兩用的資源，透過民間企業的產業鏈間接流入軍工領域（包含戰鬥機及裝甲車的發動機、雷達、導彈系統、半導體製造等等），舉例來說三菱商事，與同母集團旗下的三菱重工、三菱電機都有密切的合作，甚至彼此有所交叉持股，而三菱重工、三菱電機才是最直接與國防軍工相關的。隨著高市政府落實軍事防禦能力，五大商社仍可望受惠。

三菱
