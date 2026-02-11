新北國際AI＋智慧園區下水道BTO啟動 侯友宜：完善基礎建設是落地關鍵

新北市政府11日舉辦「新北國際AI＋智慧園區污水下水道系統促進民間參與（BTO）案」簽約記者會，由市長侯友宜親自出席見證，宣告新北市於都市計畫產業園區事業污水處理系統創全國之先，正式啟動。本案投資逾新臺幣九億元，透過BTO模式引進民間專業與資源，將為新北國際AI＋智慧園區建構兼顧產業發展、環境品質與永續治理的關鍵基礎建設，為AI產業聚落發展奠定長期穩健基礎。

侯友宜市長表示，隨著AI、智慧製造等高科技產業快速發展，企業對於用地條件、環境品質與營運穩定度的要求越來越高，完善的污水下水道系統已成為產業園區吸引企業落地的重要指標。市府在林口推動新北國際AI+智慧園區，除積極招商、完善產業鏈布局外，更以前瞻角度建設高標準公共設施，讓產業發展與環境保護能夠並進。透過污水處理設計，可降低噪音與異味影響，也能提升綠覆率與整體景觀品質，打造企業安心進駐、長期深耕的優質環境。

經發局說明，本案採促進民間參與的BTO模式辦理，由市府提供政策引導與監督機制，結合民間成熟的工程技術與營運管理經驗，可有效加速建設期程、提升營運效率，並減輕政府財政負擔。此外，藉由契約規範、績效評估與監督管理機制，確保工程品質、營運效率及公共利益皆能受到妥善保障。本案同時也是新北市落實ESG理念的重要實踐，為產業園區導入低污染、高效率的基礎設施，強化整體投資競爭力。

新北市擁有全台近四分之一的製造業與資通訊產業實力，是AI時代企業設立據點的首選城市。新北已成功匯聚技嘉、鴻海、研揚、台聚等關鍵大廠以及Google、ASML等國際科技巨擘也相繼設點，產業群聚效應顯著。新北國際AI+智慧園區的定位，不僅是提供產業用地，更是形成完整產業生態系的重要平台。污水處理系統為完善產業鏈重要的拼圖，未來將引進光學精密儀器、電子通訊、電子零組件及機械設備等AI上下游業者，完整的供應鏈與產業聚落將帶動人才、研發與資本的集聚，提升新北在國際AI競爭中的優勢。

經發局補充，林口地區近年在產業發展、交通建設與生活機能方面持續成長。除園區基礎建設外，也同步推動周邊道路與公共設施改善，並積極與中央合作推動林口輕軌等重大交通建設，提升區域交通效率與可及性。污水下水道系統的建置，將有效降低對周邊水體的環境衝擊，改善園區及周邊地區的整體環境品質與公共衛生，促進水資源永續利用，對進駐企業與在地居民而言，皆可創造兼顧環境保護與長期發展的整體效益。

本案預計於2029年完工，為地方發展、產業升級與環境永續提供重要支撐。透過完善基礎建設、明確產業定位與積極招商策略，新北國際AI+智慧園區將成為世代企業投資、研發與製造的重要基地。市府誠摯邀請國內外優質企業把握進駐契機，與新北攜手打造具前瞻性、永續性與競爭力的AI產業聚落。