快訊

第一次去女朋友家就被「狗岳父死亡微笑」盯上 男子嚇壞：牠還很有禮貌

礁溪旅館頂樓驚見「寶特瓶山」快滿出來 縣府下最後通牒可開罰30萬

錄取通知寫五萬，報到簽約變四萬五？金牌律師教你七招守住薪資權益

新北國際AI＋智慧園區下水道BTO啟動 侯友宜：完善基礎建設是落地關鍵

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

新北市政府11日舉辦「新北國際AI＋智慧園區污水下水道系統促進民間參與（BTO）案」簽約記者會，由市長侯友宜親自出席見證，宣告新北市於都市計畫產業園區事業污水處理系統創全國之先，正式啟動。本案投資逾新臺幣九億元，透過BTO模式引進民間專業與資源，將為新北國際AI＋智慧園區建構兼顧產業發展、環境品質與永續治理的關鍵基礎建設，為AI產業聚落發展奠定長期穩健基礎。

侯友宜市長表示，隨著AI、智慧製造等高科技產業快速發展，企業對於用地條件、環境品質與營運穩定度的要求越來越高，完善的污水下水道系統已成為產業園區吸引企業落地的重要指標。市府在林口推動新北國際AI+智慧園區，除積極招商、完善產業鏈布局外，更以前瞻角度建設高標準公共設施，讓產業發展與環境保護能夠並進。透過污水處理設計，可降低噪音與異味影響，也能提升綠覆率與整體景觀品質，打造企業安心進駐、長期深耕的優質環境。

經發局說明，本案採促進民間參與的BTO模式辦理，由市府提供政策引導與監督機制，結合民間成熟的工程技術與營運管理經驗，可有效加速建設期程、提升營運效率，並減輕政府財政負擔。此外，藉由契約規範、績效評估與監督管理機制，確保工程品質、營運效率及公共利益皆能受到妥善保障。本案同時也是新北市落實ESG理念的重要實踐，為產業園區導入低污染、高效率的基礎設施，強化整體投資競爭力。

新北市擁有全台近四分之一的製造業與資通訊產業實力，是AI時代企業設立據點的首選城市。新北已成功匯聚技嘉、鴻海、研揚、台聚等關鍵大廠以及Google、ASML等國際科技巨擘也相繼設點，產業群聚效應顯著。新北國際AI+智慧園區的定位，不僅是提供產業用地，更是形成完整產業生態系的重要平台。污水處理系統為完善產業鏈重要的拼圖，未來將引進光學精密儀器、電子通訊、電子零組件及機械設備等AI上下游業者，完整的供應鏈與產業聚落將帶動人才、研發與資本的集聚，提升新北在國際AI競爭中的優勢。

經發局補充，林口地區近年在產業發展、交通建設與生活機能方面持續成長。除園區基礎建設外，也同步推動周邊道路與公共設施改善，並積極與中央合作推動林口輕軌等重大交通建設，提升區域交通效率與可及性。污水下水道系統的建置，將有效降低對周邊水體的環境衝擊，改善園區及周邊地區的整體環境品質與公共衛生，促進水資源永續利用，對進駐企業與在地居民而言，皆可創造兼顧環境保護與長期發展的整體效益。

本案預計於2029年完工，為地方發展、產業升級與環境永續提供重要支撐。透過完善基礎建設、明確產業定位與積極招商策略，新北國際AI+智慧園區將成為世代企業投資、研發與製造的重要基地。市府誠摯邀請國內外優質企業把握進駐契機，與新北攜手打造具前瞻性、永續性與競爭力的AI產業聚落。

AI 永續
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

新北國際AI結合智慧園區汙水下水道BTO案啟動 估2029年完工

春節假期來臨 新北超前部署、交通醫療治安全面到位

藍營新北市長人選進度 侯友宜、劉和然回應了

藍營人選呼之欲出？李四川、鄭麗文13日將一同出席三重先嗇宮點燈

相關新聞

輝達星艦定錨北士科房市 賴正鎰：建議北市府做好交通配套措施

輝達與北市府今天可望完成簽約，甚至傳出輝達要在北士科增第二總部基地。商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰指出，台北市發展...

水湳轉運中心南側二期基地 BOT 先期規劃通過 啟動招商

獲國家卓越建設獎最高榮譽「卓越獎」肯定的水湳轉運中心工程進入完工倒數，為進一步強化轉運機能與周邊發展，台中市政府交通局同...

水湳轉運中心南側基地招商 可規畫商辦購物中心旅館等多種機能

台中市水湳轉運中心預計今年第一季完工、6月啟用，轉運中心的基地除了中心本體，南側還有約3.35公頃的空地，市府決定以BO...

好市多開發團隊拜訪盧秀燕 認台中有潛力上看6家分店

美商好市多（Costco）目前在台中開設2家分店，開發團隊昨日拜會台中市長盧秀燕，認為以台中的人口增長潛力，開到6家分店...

預售屋有多慘？全台交易從12萬件變3萬件、 新竹縣市單月剩百件

房仲統計預售屋實價揭露資料，全台預售屋交易量從2024年12.2萬件，2025年大幅下滑至3.6萬件，年減幅高達70%，...

鄭子寮重劃區房價有撐 信義房屋揭原因

品牌建商積極插旗台南北區鄭子寮重劃區與花園夜市商圈一帶，如國泰建設繼預售案「國泰原美」之後，日前又公告以7億元取得現開設...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。