高雄海關春節及和平紀念日連續假期 通關服務不打烊

高雄海關為配合廠商及民眾通關需要，今年春節（2月14日至22日）及和平紀念日（2月27日至3月1日）連續假期仍秉持「服務不打烊」精神，繼續辦理進出口貨物及郵包之通關業務。

海關表示，相關措施包括一、連續假期前1日（分別為2月13日及2月26日）之一般進出口通關案件，除特殊案件外，均於當日處理完畢。

二、春節（2月14日至22日）及和平紀念日（2月27日至3月1日）連續假期期間：（一）進出口貨物通關作業：每日上午8時30分至下午4時30分止，如需辦理通關業務者，無需事先提出申請，可逕洽該關執勤人員（海運進口貨物通關集中於小港分關辦理）；上開時間辦理進出口貨物查驗，視同正常辦公時間，免徵收特別驗貨費。

（二）嘉南分關所轄科技產業園區及科學園區之業者，若於連續假期期間有園區內通關需求，請於連假前1日下午4時前，以書面通知轄區海關需求日期，俾依實際業務需求派員出勤配合作業。

（三）儀檢作業：2月14日至2月16日、2月18日至2月22日及2月27日至3月1日，上午9時至下午4時止，集中於74號碼頭第5貨櫃中心儀檢站辦理；若第5貨櫃中心儀檢站機器故障，將另行公告之。第一備援儀檢作業地點為第4貨櫃中心儀檢站，第二備援儀檢作業地點為第6貨櫃中心儀檢站。

（四）郵包通關作業：配合郵局營業時間，連續假期期間業務一組高雄郵務股於2月14、16、19及27日上午7時30分至下午3時30分辦理國際郵包通關；嘉南分關臺南郵務股於2月14、19、21及27日上午8時至下午4時止均派員值勤。

（五）海空運旅客通關作業：按船、機抵達及離境時間正常辦理通關，機放貨物配合航班時間辦理通關。