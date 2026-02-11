水湳轉運中心南側基地招商 可規畫商辦購物中心旅館等多種機能

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰趙容萱／台中即時報導
水湳轉運中心南側空地約3.35公頃，市府規畫委外招商，開發契約許可期間50年，建蔽率80%，容積率500%。圖／台中市交通局提供
水湳轉運中心南側空地約3.35公頃，市府規畫委外招商，開發契約許可期間50年，建蔽率80%,容積率500%。圖／台中市交通局提供

台中市水湳轉運中心預計今年第一季完工、6月啟用，轉運中心的基地除了中心本體，南側還有約3.35公頃的空地，市府決定以BOT方式委外招商，可以設置辦公空間、購物中心、旅館等多種商業機能，帶動整體發展；先期規畫書去年底通過審議，市府近期將公告招商。

水湳經貿園區近年重大建設接連完工，去年底台中國際會展中心、台中綠美圖陸續啟用，台中超巨蛋也將落腳水湳，未來車流量勢必增加，市府興建水湳轉運中心作為交通樞紐，預計銜接上國道一號，再搭配規畫中的捷運橘線，紓解周邊交通需求。

交通局指出，水湳轉運中心2022年9月15日開工，今年1月底工程進度超過98%，已進入收尾階段，預計近期完工，轉運中心採ROT招商，加上內部裝修等時程，力拚6月啟用；轉運中心連接國道1號的可行性研究已提送交通部審議，目前尚無法確定何時開工。

交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心南側二期基地位於經貿段1地號，基地面積3.35公頃，使用分區是水湳經貿園區第二種經貿專用區，目前是閒置空地，市府會採取BOT方式招商，開發契約許可期間50年，建蔽率80%，容積率500%，可規畫多種商業機能，也能輔助轉運中心運作。

交通局說明，南側基地的招商先期規畫書去年12月9日完成審議通過，市府正在審查招商文件，預計3月中公告招商，招商後再開說明會向潛在廠商邀標；去年12月舉辦招商說明會期間，吸引各類產業約30家企業參與，市府期盼透過民間投資，完善水湳轉運中心周邊商業機能。

葉昭甫強調，市長盧秀燕上任以來推動「四大轉運中心」建設，包含水湳轉運中心、大台中轉運中心、豐原轉運中心與烏日轉運中心，其中豐原轉運中心已經啟用，水湳轉運中心即將完工，大台中轉運中心也預計在今年上半年完工，烏日轉運中心還在規畫與評估階段。

台中市水湳轉運中心力拚今年6月啟用，南側約3公頃的空地將採取BOT委外招商，可以規畫商辦、購物中心、旅館等多種商業機能，預計3月公告招商。圖／台中市交通局提供
台中市水湳轉運中心力拚今年6月啟用，南側約3公頃的空地將採取BOT委外招商，可以規畫商辦、購物中心、旅館等多種商業機能，預計3月公告招商。圖／台中市交通局提供

台中 國道 BOT
