快訊

驚悚！德國小鎮竟是培育納粹醫生的基地

日本最高齡阿公111歲辭世 生前透露長壽秘訣：不要糾結、馬上忘記

9個月連漲兩次！ 三商巧福「飯麵調漲4~10元」 這一款牛肉麵漲到215元

聽新聞
0:00 / 0:00

好市多開發團隊拜訪盧秀燕 認台中有潛力上看6家分店

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
好市多目前在台中有2家分店，開發團隊認為有機會上看6家分店，近期會加重點放在拓展第3、第4家分店。圖／聯合報系資料照
好市多目前在台中有2家分店，開發團隊認為有機會上看6家分店，近期會加重點放在拓展第3、第4家分店。圖／聯合報系資料照

美商好市多（Costco）目前在台中開設2家分店，開發團隊昨日拜會台中市長盧秀燕，認為以台中的人口增長潛力，開到6家分店都沒有問題，會先將第3、4家分店列為重點目標。盧也期許好市多分店盡速落地，市府會持續完善周邊交通與生活配套設施。

好市多2007年在南屯區開設台中第一家分店，2020年在北屯區開設北台中店，2家分店業績均名列前茅，南屯店更是長年蟬聯全球營業額冠軍。好市多大中華區土地開發部總監黃美綺等人昨拜訪台中市府，盧秀燕、副市長黃國榮、秘書長黃崇典、經濟發展局長張峯源等人接待。

黃美綺表示，台中2家分店的表現令總部印象深刻，但人潮已趨近飽和，以台中人口成長的情況，開設到6家分店都沒有問題，會在兼顧交通與生活便利的前提下，持續評估開設新的分店，已將台中第3、第4分店列為重點目標，希望近期能宣布好消息。

黃美綺感謝市府團隊在分店選址與法規諮詢等過程中，給予專業建議與服務，台中市的消費市場成熟，有穩定的會員客層，消費力量強勁，她對第3、第4家分店深具信心。

盧秀燕指出，台中人口突破286萬人，家庭客群穩定，交通建設也逐步到位，能匯聚中部7個縣市的市場，近期諸多商場投資台中，包含高鐵特區的D-ONE第一大天地、漢神洲際購物中心等等；她也期許好市多台中分店盡速落地，帶動城市經濟成長與就業機會。

張峯源表示，台中市去年第4季商業登記、公司登記等5項經濟指標名列六都第一，展現出台中的經濟動能，也反映在會展經濟和台中購物節的雙引擎上；台中國際會展中心去年10月試營運以來，已創造超過15億元商機，2025台中購物節也累計消費登錄金額374億元、帶動全台經濟產值760億元。

好市多大中華區土地開發部總監黃美綺（左）等人昨拜訪台中市府，市長盧秀燕（右）接待。圖／台中市政府提供
好市多大中華區土地開發部總監黃美綺（左）等人昨拜訪台中市府，市長盧秀燕（右）接待。圖／台中市政府提供

台中 好市多
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

迎接馬年 台中市長盧秀燕初一訪4宮廟發小紅包

藍台中市長之爭3月底民調鄭麗文喊已經最快了 盧秀燕反映曝光

盧秀燕拚區區有親子館！全台最小行政區「中區」親子館開幕

影／盧秀燕恭喜高市早苗大獲全勝 盼台中、日本加強交流合作

相關新聞

輝達星艦定錨北士科房市 賴正鎰：建議北市府做好交通配套措施

輝達與北市府今天可望完成簽約，甚至傳出輝達要在北士科增第二總部基地。商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰指出，台北市發展...

南科房市要飛了？ 台積電南科大擴張最新進度曝

AI浪潮與先進製程需求的強力推升下，台積電計畫於南科特定區投資2奈米先進製程，以及南科三期興建先進封裝廠，業者表示，台積...

平鎮泳池舊址活化 張善政宣布斥50.8億建460戶社宅

桃園市長張善政今在市政會議中宣布，平鎮游泳池舊址活化社會住宅規畫案已完成設計與規畫決標，啟動實質規畫階段。市府將投入約5...

水湳轉運中心南側基地招商 可規畫商辦購物中心旅館等多種機能

台中市水湳轉運中心預計今年第一季完工、6月啟用，轉運中心的基地除了中心本體，南側還有約3.35公頃的空地，市府決定以BO...

好市多開發團隊拜訪盧秀燕 認台中有潛力上看6家分店

美商好市多（Costco）目前在台中開設2家分店，開發團隊昨日拜會台中市長盧秀燕，認為以台中的人口增長潛力，開到6家分店...

預售屋有多慘？全台交易從12萬件變3萬件、 新竹縣市單月剩百件

房仲統計預售屋實價揭露資料，全台預售屋交易量從2024年12.2萬件，2025年大幅下滑至3.6萬件，年減幅高達70%，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。