好市多開發團隊拜訪盧秀燕 認台中有潛力上看6家分店
美商好市多（Costco）目前在台中開設2家分店，開發團隊昨日拜會台中市長盧秀燕，認為以台中的人口增長潛力，開到6家分店都沒有問題，會先將第3、4家分店列為重點目標。盧也期許好市多分店盡速落地，市府會持續完善周邊交通與生活配套設施。
好市多2007年在南屯區開設台中第一家分店，2020年在北屯區開設北台中店，2家分店業績均名列前茅，南屯店更是長年蟬聯全球營業額冠軍。好市多大中華區土地開發部總監黃美綺等人昨拜訪台中市府，盧秀燕、副市長黃國榮、秘書長黃崇典、經濟發展局長張峯源等人接待。
黃美綺表示，台中2家分店的表現令總部印象深刻，但人潮已趨近飽和，以台中人口成長的情況，開設到6家分店都沒有問題，會在兼顧交通與生活便利的前提下，持續評估開設新的分店，已將台中第3、第4分店列為重點目標，希望近期能宣布好消息。
黃美綺感謝市府團隊在分店選址與法規諮詢等過程中，給予專業建議與服務，台中市的消費市場成熟，有穩定的會員客層，消費力量強勁，她對第3、第4家分店深具信心。
盧秀燕指出，台中人口突破286萬人，家庭客群穩定，交通建設也逐步到位，能匯聚中部7個縣市的市場，近期諸多商場投資台中，包含高鐵特區的D-ONE第一大天地、漢神洲際購物中心等等；她也期許好市多台中分店盡速落地，帶動城市經濟成長與就業機會。
張峯源表示，台中市去年第4季商業登記、公司登記等5項經濟指標名列六都第一，展現出台中的經濟動能，也反映在會展經濟和台中購物節的雙引擎上；台中國際會展中心去年10月試營運以來，已創造超過15億元商機，2025台中購物節也累計消費登錄金額374億元、帶動全台經濟產值760億元。
