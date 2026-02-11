預售屋有多慘？全台交易從12萬件變3萬件、 新竹縣市單月剩百件

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／永慶房屋提供
房仲統計預售屋實價揭露資料，全台預售屋交易量從2024年12.2萬件，2025年大幅下滑至3.6萬件，年減幅高達70%，幾乎腰斬再腰斬，顯示預售市場進入明顯的量縮階段，購屋族進場態度趨於保守。

細看七大都會區的個別預售屋交易表現，雙北市年減幅約四至五成，桃園以南五大都會區均衰退七成以上。其中，新竹縣市減幅最為劇烈，交易量從2024年的6,937件，降至2025年的1,227件，年減高達82.3%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，信用管制持續、貸款審核仍有限制，市場對未來房價上漲預期已被扭轉，使得購屋族進場態度明顯保守，預售屋市場買氣快速降溫，成交量大幅萎縮。

七都中，新竹縣市交易量減幅最為明顯，2025年全年預售屋交易量僅1,227件，較2024年的6,937件大減82%，為七都中交易衰退幅度最高的區域，平均單月交易量僅剩下約百件左右，市場明顯轉趨冷清。

陳金萍分析，新竹縣市過去受科技產業題材帶動，預售市場交易熱絡，預售房價基期墊高，但在信用管制持續、投資性需求退場後，市場回歸自住需求，買方態度轉趨謹慎，交易量率先出現大幅修正。

雙北以南的主要都會區交易量同樣出現明顯萎縮。桃園、台中、台南與高雄市2025年預售屋交易量年減幅皆超過七成，顯示在整體金融環境與政策影響下，市場觀望情緒已由北部蔓延至中南部，預售屋市場量能普遍承壓。

陳金萍指出，預售屋購買涉及付款期程長、未來變數較多，在市場不確定性升高的情況下，購屋族普遍傾向延後決策，使得預售市場交易動能短期內難以回溫。

2024年與2025年預售屋交易量變化 資料來源／永慶房屋
預售屋 市場
