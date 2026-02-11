省電可達85%！ 林口熱門景點拿下鑽石級綠建築標章

公共工程建築新標竿。國發會檔案管理局表示，位於新北市林口的國家檔案館新建工程，近日同時通過財團法人台灣建築中心評定，一舉拿下最高等級「鑽石級綠建築標章」及「銅級智慧建築標章」雙重認證，成為兼顧典藏安全與節能減碳的指標案例。

國發會檔案管理局指出，國家檔案館依EEWH系統導入生態、節能、減廢、健康四大面向，涵蓋生物多樣性、綠化量、基地保水量、日常節能、水資源、二氧化碳減量、室內環境、污水改善及垃圾處理等九大指標，整體得分率逾95%，其中「生物多樣性」「綠化量」「基地保水量」三項分項更拿到滿分，凸顯館區設計不只重視建築本體，也把基地環境與生態維護納入整體規劃。

在典藏機能上，國家檔案館著眼於檔案庫房長期恆溫恆濕需求，檔案管理局指出，採用「雙層外牆保溫」建築外殼設計，搭配高效能變頻空調系統，能耗較傳統庫房可大幅減少85%。館區同時保留約3/4原始植被綠林，並設置生態小島、誘鳥誘蟲植物，讓建築融入自然環境；另透過大面積綠地、透水鋪面與露臺花園等配置，強化雨水滲透與涵養能力，降低洪災與淹水風險。為降低碳足跡，建築結構亦採高爐水泥與高性能混凝土，落實建材減碳。

智慧建築部分，檔案管理局指出，國家檔案館通過銅級智慧建築六項指標認證，包括綜合佈線、資訊通信、系統整合、設施管理、安全防災及節能管理。館區整合防火、防水、防盜、門禁、停車管理及緊急求救等系統，並以TCP/IP協議匯流至中央監控平台，強化遠端即時監控與安全防護；館內採光纖架構與Cat 6a等級配線，資訊傳輸可達1Gbps，提高檔案應用服務效率；同時導入數位電錶、水錶與能源監測，精準掌握耗能狀況，作為節能管理依據。