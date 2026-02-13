不只台積電！鳳凰城市長點名的台灣之光: 捷絡生技靠「3D病理」打進美國醫療核心

捷絡生技3D病理技術進駐美國鳳凰城醫療體系。鳳凰城市長凱特．蓋雷哥（Kate Gallego，左）、副市長安．歐布萊恩（Ann O’Brien，右）與捷絡生技執行長林彥穎（中）合影。蓋雷哥表示，捷絡的3D病理技術有助於提升大腸癌檢測效率，對臨床診斷具正面助益。 圖／捷絡生技提供

大腸癌長年位居台灣癌症發生率與死亡率前三名。由於早期缺乏明顯症狀，不少患者確診時已是晚期，因此被稱為「沉默殺手」。過去包括秀場天王豬哥亮、賀一航、李國修，以及漫威電影《黑豹》男星查德維克．博斯曼（Chadwick Boseman）等名人，皆因大腸癌辭世；藝人余苑綺也在罹病多年後，於39歲離世，留下兩名年幼子女，令人唏噓。

大腸癌奪命，問題不只在「有沒有檢查」

隨著政府下修篩檢年齡並推動相關政策，台灣每年接受大腸鏡檢查的人數已突破百萬人次。不過，醫界指出，「檢查量增加」並不等於「診斷精準度同步提升」。臨床上仍有不少患者在確診時已錯失最佳治療時機。關鍵原因之一，正來自病理診斷本身的限制。

從「平面切片」到「立體全視角」的關鍵突破

醫師指出，關鍵原因之一，在於傳統病理檢查的限制。現行作法多半只能從一整塊組織中，切出僅有數微米厚度的薄片進行觀察，醫師實際看到的，往往只是病灶的一小部分，潛藏的高風險區域可能因此被忽略，形成診斷盲點。

為解決這項長期困境，台灣新創公司捷絡生技（JelloX Biotech）開發出具專利的3D智慧病理技術。透過組織透明化結合人工智慧分析，醫師不再只依賴單一切片，而是能掌握整個病灶的立體結構，包括血管與免疫細胞的分布情形。捷絡指出，相較於傳統2D病理，3D病理可提供多出200倍以上的組織資訊，有助於及早辨識潛藏風險。

臨床數據：低風險中找出高風險

捷絡生技執行長林彥穎表示，臨床數據顯示，透過3D病理檢測，能從原本被判定為「低風險」的組織中，額外辨識出約四成具高風險特徵的病灶，為醫師與病患爭取更早介入治療的時間。

從台灣走向美國醫療體系

這項來自台灣的創新技術，近年逐漸獲得國際醫療界關注。捷絡生技目前已累積超過2,000例，涵蓋大腸癌、乳癌與肺癌等實證案例，並取得美國FDA及台灣TFDA二類醫材許可。捷絡也選定台積電美國廠所在地—亞利桑那州鳳凰城，設立首座海外中央實驗室（Central Lab），並與全球知名醫療機構Mayo Clinic 展開合作。

捷絡生技自主研發的3D智慧病理成像系統，透過專利的組織透明化技術，呈現腫瘤組織的立體空間結構，所提供的組織資訊量較傳統病理大幅提升，有助於病理醫師進行臨床判讀。 圖／捷絡生技提供

市長點名，肯定台灣新創實力

隨著台積電落腳鳳凰城，當地政府對台灣產業的關注持續升溫。鳳凰城市長凱特．蓋雷哥日前在台美合作簽署儀式上公開表示，並特別點名捷絡生技，肯定其為台灣新創公司在鳳凰城成功營運的代表案例。

百億美元市場，台灣新創卡位其中

根據產業預估，至2030年，全球3D病理於腸瘜肉診斷與乳癌HER2標靶檢測的市場規模，將突破百億美元。在精準醫療快速發展的趨勢下，捷絡生技已提前布局，站上關鍵位置。

從實驗室走向臨床、從台灣走進美國醫療體系，捷絡生技的發展，不僅是新創出海的案例，也反映出台灣醫療科技逐步走向國際舞台的現況。