率全國之先 北市推出建築能效一級建物可申請5％房屋稅減稅

台北市住宅及都市更新中心與台北市財政局11日共同舉辦「都更領航X節能降稅」記者會，台北市長蔣萬安宣布，台北市率全國之先，7月1日開始首度取得建築能效第一級以上的房屋，可以享有5％房屋稅減稅優惠。

蔣萬安表示，過去這段期間大家很關心台北市都市更新，不管是案件數或是推動的速度等，不管推出都更八箭，防災行動都更等，過去三年每一年都更報核案件數是過去八年的2.3倍，也是另外五都報核件數加總起來的1.4倍，所以「台北市確實正式進入了大都更時代」。

同時，蔣萬安宣布，台北市率全國之先，推出房屋稅節能減稅。也就是接下來7月1日開始首度取得建築節能標章第一級以上的房屋，就可以享有5％減稅的優惠，這項政策也是首次讓具體的租稅誘因從建築端進入到住戶端，希望能夠透過這樣的誘因來鼓勵民眾、以及鼓勵使用節能的建築建材。

第二，今年度中心將推出招商計劃十案啟發，除了幾個指標性的案件，預計也帶來486億的投資金額，未來我們也會全面要求所有的這些公辦都更符合建築能效一級以上。同時當都更分住戶直接收到稅單的時候，就可以直接減免五的房屋稅，不用額外申請。

第三，不只是都更案件，還有未來的促參開發案，只要符合條件也同樣享有房屋稅5％減稅的優惠，所以雙管齊下，雙軌並進，1加1大於2的成效，我們來全面的推進。

蔣萬安表示，過去這段時間，很多建築界的先進前輩也給予很多的建議、很多的協助，今天也是再次邁出一大步，希望未來整個都更更加的快速，整合也更加的容易，能夠讓更多的處戶朋友願意參與都市更新。他說，因為面對極端氣候，我們無法承受一場大的災害。所以希望能夠創造政府、民眾、企業三贏的局面。