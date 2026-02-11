交屋海嘯來了！2025年使照飆破14萬宅 專家：先跑先贏

房市景氣冷颼颼，交屋潮卻來勢洶洶。台灣房屋統計近年核發住宅使照宅數指出，2025年完工取得使照的宅數將近14.3萬宅，創下1997年以來、近29年新高，使照宅數衝高，也讓房市買氣降溫之際，面臨更大的供給賣壓。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年使照宅數呈現逐年增加的趨勢，主要是疫情後國內房市升溫，建商申請建照推案的量能也大幅成長。

尤其2021至2022年核發住宅建照宅數連續兩年超過17萬宅，為近30多年來最大量，而一般建築工期約3~5年，因此2021~2022年合計超過35萬宅推案高峰，便於2024~2027年轉為交屋高峰。

張旭嵐指出，房市在景氣起伏的時期遇上大量交屋潮，難免會讓市場價量承受較大的盤整壓力，但建商在第七波打炒房後，也開始調節產能，因此去年核發住宅建照的宅數不到14萬棟，年減幅超過1成，為近7年來新低。

在業者減量經營下，後續新案市場將逐漸朝消化庫存方向調整，讓利促銷機會增加，消費者有望趁機撿便宜。

觀察各縣市2025年的核發住宅使照宅數，以台中市將近27萬宅高居全國之冠，桃園市則以約25.7萬宅居次；六都當中，台北市核發住宅使照宅數最少，去年全年僅8563宅。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中、桃園近年新興重劃區開發熱絡，尤其是海線區域，包括台中台中港市鎮中心，以及桃園觀音草漯、大園客運園區，近期完工量體可觀，促使兩市的核發住宅使照量衝高。