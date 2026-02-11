快訊

金曲歌王Matzka妻捲高金素梅弊案！疑涉出借帳戶供隱匿犯罪所得

iOS 26更新…iPhone「下拉」偷看LINE訊息失效了！實測2招仍可用：難度飆升

談話全文／賴總統親率三軍司令說明軍購特別條例 強調國安不能等

交屋海嘯來了！2025年使照飆破14萬宅 專家：先跑先贏

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
近5年核發住宅建照、使照宅數統計 資料來源／台灣房屋
近5年核發住宅建照、使照宅數統計 資料來源／台灣房屋

房市景氣冷颼颼，交屋潮卻來勢洶洶。台灣房屋統計近年核發住宅使照宅數指出，2025年完工取得使照的宅數將近14.3萬宅，創下1997年以來、近29年新高，使照宅數衝高，也讓房市買氣降溫之際，面臨更大的供給賣壓。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年使照宅數呈現逐年增加的趨勢，主要是疫情後國內房市升溫，建商申請建照推案的量能也大幅成長。

尤其2021至2022年核發住宅建照宅數連續兩年超過17萬宅，為近30多年來最大量，而一般建築工期約3~5年，因此2021~2022年合計超過35萬宅推案高峰，便於2024~2027年轉為交屋高峰。

張旭嵐指出，房市在景氣起伏的時期遇上大量交屋潮，難免會讓市場價量承受較大的盤整壓力，但建商在第七波打炒房後，也開始調節產能，因此去年核發住宅建照的宅數不到14萬棟，年減幅超過1成，為近7年來新低。

在業者減量經營下，後續新案市場將逐漸朝消化庫存方向調整，讓利促銷機會增加，消費者有望趁機撿便宜。

觀察各縣市2025年的核發住宅使照宅數，以台中市將近27萬宅高居全國之冠，桃園市則以約25.7萬宅居次；六都當中，台北市核發住宅使照宅數最少，去年全年僅8563宅。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中、桃園近年新興重劃區開發熱絡，尤其是海線區域，包括台中台中港市鎮中心，以及桃園觀音草漯、大園客運園區，近期完工量體可觀，促使兩市的核發住宅使照量衝高。

陳定中指出，新成屋市場受交屋潮的影響，會比預售屋及中古屋市場更鮮明；在區域分布方面，供給量大新興重劃區，所受衝擊也會高於長年推案稀缺的成熟蛋黃區，短期賣壓上升相對有感，轉售屋主先跑先贏的氣氛也相對濃厚。

線重劃區示意圖／台灣房屋提供
線重劃區示意圖／台灣房屋提供

市場 台中 房市
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高市率自民黨大勝 專家：北京受挫、美日應加強挺台

嘉義番茄農崩潰！280萬收成因一陣東風泡湯 專家鑑定除草劑害植株病變

科技業強力擴張 建商進補 宏璟、華固、長虹等包攬逾千億案量

越股基本面佳逢回布局 專家建議定期定額參與

相關新聞

平鎮泳池舊址活化 張善政宣布斥50.8億建460戶社宅

桃園市長張善政今在市政會議中宣布，平鎮游泳池舊址活化社會住宅規畫案已完成設計與規畫決標，啟動實質規畫階段。市府將投入約5...

南科房市要飛了？ 台積電南科大擴張最新進度曝

AI浪潮與先進製程需求的強力推升下，台積電計畫於南科特定區投資2奈米先進製程，以及南科三期興建先進封裝廠，業者表示，台積...

輝達總部今簽約 賴正鎰：台北房市超級震撼彈來了

台北市政府完成輝達北士科用地都市計畫變更案，今天可望與輝達完成簽約。鄉林集團董事長賴正鎰表示，未來五年將有兩萬名科技人才...

輝達簽約北士科 北投這區迎「三明治紅利」

北市府預計11日與輝達簽約北士科用地，鄉林集團董事長賴正鎰指出，輝達總部帶旺北投區房市，其中石牌、奇岩、復興崗等因房價相...

部長淪車商代言人？關稅全免車價竟「最多降1成」…網：有民進黨政府好安心

台美關稅談判消息延燒，車市卻持續冷清。不少消費者期待美國車開放進口後，國內車價能大幅下修，但經濟部長在產業座談會後直接潑冷水，強調市場期待「降50萬到100萬」幾乎不可能，最多只會降一成，引爆網友不滿

交屋海嘯來了！2025年使照飆破14萬宅 專家：先跑先贏

房市景氣冷颼颼，交屋潮卻來勢洶洶。台灣房屋統計近年核發住宅使照宅數指出，2025年完工取得使照的宅數將近14.3萬宅，創...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。