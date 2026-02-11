南科房市要飛了？ 台積電南科大擴張最新進度曝

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台積電計畫於南科投資2奈米先進製程及先進封裝廠，為大南科地區房市挹注長線。圖／業者提供
台積電計畫於南科投資2奈米先進製程及先進封裝廠，為大南科地區房市挹注長線。圖／業者提供

AI浪潮與先進製程需求的強力推升下，台積電計畫於南科特定區投資2奈米先進製程，以及南科三期興建先進封裝廠，業者表示，台積電大規模擴張將帶進數萬名就業人口，為大南科地區房市挹注長線支撐力道。

根據環境部資料顯示，台積電目前已提出南科特定區A區新建半導體一座廠的環評公告，並於安定區舉行地方說明會，廠區基地面積約14.6公頃，以單座晶圓廠投資金額約3,000億元推估，整體投資規模上看9,000億元。

有供應鏈指出，廠區最快於2026年上半年動工、首期設備進駐預估將在明年第四季。

此外，南科管理局土地出租情形顯示，台積電已於開發中的南科三期租下專49與專50兩塊土地，預期此處將興建至少2座CoWoS新廠，以及一座辦公大樓。

隨南科強勢擴張，善化區劇烈的城市轉型也引起國際學術單位關注。近期成功大學、哈佛大學與麻省理工學院舉辦跨國工作坊《熱構築》，探討善化因南科擴張與極端氣候帶來的衝擊，並主張以「再利用」取代拆除的設計路徑，研究成果正彙整為完整出版品，並計畫於全球多處重要場域展出。

在學術團隊熱議如何對應極端氣候的同時，在地建商麗欣建設推出「興華苑」，以採光、通風設計回應熱島議題，透過戶戶三面採光與雙衛浴開窗，讓自然空氣對流降低室內蓄熱，達到節能減碳。

大家房屋善化南科加盟店店東陳雅玲表示，目前南科住宅市場呈現「量縮價穩」，成交量明顯收斂，但並未出現價格鬆動。尤其善化因距離園區近，具備台鐵通勤優勢與成熟生活機能，同時又有多塊新興重劃區開發，仍有穩定剛性需求支撐。

她指出，南科本身具備成熟的產業鏈與聚落條件，若未來擴廠持續推進，預期將帶動更多就業機會與人口進駐，同時促進道路與公共建設升級，進而形塑新的生活圈，對區域住宅與整體經濟發展，具有正向效益。

市調指出，海悅建設看好南科地區陸續於新市區推出「世界南科A」、「世界南科B」，其中「世界南科A」創下每坪52.5萬元高價。

而第三期建案「曦湖」，基地位於新市富中街跟富安三街交叉口，實登顯示每坪均價42萬，最高單價達47.8萬。此外，展泓建設於安定推出「展泓惇敘」，預計興建華廈與透天產品，華廈採2至3房格局。

